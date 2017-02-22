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Dev konut projesini o firma kazandı!

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Dev konut projesini o firma kazandı!
İzmit Belediyesi tarafından kat karşılığı yaptırılacak 433 konutluk projenin ihalesi yapıldı. İhaleyi Diyarbakırlı Bektaş İnşaat 660 Bin TL’lik teklifi ile kazandı

Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ın geçtiğimiz günlerde kamuoyuna açıkladığı konut projesinin ihalesi İzmit Belediyesi Encümeni’nde yapıldı. İhaleye Bektaş İnşaat ve El Yapı İnşaat katıldı. En yüksek teklifi veren Bektaş İnşaat 660 Bin TL ile ihaleyi kazandı. İhale kapalı zarf usulüyle yapıldı. Kapalı zarfta El Yapı İnşaat 300 Bin 1 lira,  Bektaş İnşaat ise 301 Bin lira teklif sundu. Ardından açık arttırma usulüyle devam eden ihale 6 tur sürdü. 6. turda El Yapı İnşaat’ın ihaleden çekildiğini açıklamasıyla 660 Bin TL teklif veren Bektaş İnşaat ihaleyi kazanan firma oldu. Encümen toplantısı başkanlığı Emine Zeybek yaptı.  El yapı İnşaat adına ise ihaleye Yalçın Eldoğan katılım gösterdi.

 

BÖLGEMİZE HAYIRLI OLSUN

İhalenin ardından kısa bir açıklamada bulunan Bektaş İnşaat’ın sahibi Cuma Ali Bektaş, “İhale bölgemize hayırlı uğurlu olsun. 1996 yılında Diyarbakır’da kurduk firmamızı. 2003 yılından itibaren Gebze’de de faaliyet göstermekteyiz. Ayrıca İstanbul’da da çalışıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

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85 MİLYONLUK PROJE

Yaklaşık 85 milyon liralık olan ihalenin Gültepe’de bulunan yaklaşık 48 dönümlük şantiye alanına 24 blok halinde 70 adet 1+1, 178 adet 2+1, 116 adet 3+1, 30 adet 3+1 dubleks, 30 adet 4+1 dubleks ile 9 adet bağımsız villadan oluşan 433 konut yaptırılacak. Kat karşılığı yaptırılacak bloklardan birinin altında 18 adet işyeri, 1 adet fırın, içerisinde havuz, SPA, sağlık, kafeterya, restoran ve market bulunan sosyal tesisi bulunacak.  Bloklar otopark hariç zemin+5 katlı olup teras katlar da mevcut. Serkan BORLAK  

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