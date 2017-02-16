Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın geçtiğimiz günlerde kamuoyuna açıkladığı konut projesi ihalesine katılmak isteyen firmaların en geç 20 Şubat Pazartesi günü saat 17.30’a kadar evraklarını teslim etmeleri gerektiği bildirildi.
Yaklaşık 85 milyon liralık ihalenin 22 Şubat Çarşamba günü saat 11.00 de Belediye Encümeninde gerçekleştirileceğini söyleyen Emlak İstimlak Müdürlüğü yetkilileri, “Belediyemizin Gültepe’de bulunan yaklaşık 48 dönümlük şantiye alanına 24 blok halinde 70 adet 1+1, 178 adet 2+1, 116 adet 3+1, 30 adet 3+1 dubleks, 30 adet 4+1 dubleks ile 9 adet bağımsız villadan oluşan 433 konut yaptırılacaktır. Kat karşılığı yaptırılacak bloklardan birinin altında 18 adet işyeri, 1 adet fırın, içerisinde havuz, spa, sağlık, kafeterya, restorant ve market bulunan sosyal tesisi bulunacak. Bloklar otopark hariç zemin+5 katlı olup teras katlar da mevcuttur” dediler.
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Dev konut projesinin ihalesi 22 Şubat’ta
Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın geçtiğimiz günlerde kamuoyuna açıkladığı konut projesi ihalesine katılmak isteyen firmaların en geç 20 Şubat Pazartesi günü saat 17.30’a kadar evraklarını teslim etmeleri gerektiği bildirildi.
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