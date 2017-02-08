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Dev ortaklık... Kocaeli'ye 30 milyon $ yatırım!

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Dev ortaklık... Kocaeli'ye 30 milyon $ yatırım!
35 yıllık deneyime sahip olan Paksan Grup AŞ.’ye, Novaroma Capital yeni kuracağı Kocaeli Yatırım A.Ş. ile %50 hissadar oldu.

Novaroma Capital (WNC Cooperatif U.A) yeni kuracağı Kocaeli Yatırım A.Ş. ile Paksan Grup AŞ.’ye %50 hissadar olduğunu açıkladı. Paksan Grup A.Ş.’nin basın açıklamasına Paksan Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kaleli, Novaroma Capital Yatırım Direktörü Kemal Özdemir, Kocaeli Yatırım A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Yinelek ve çok sayıda şirket çalışanları katıldı.

 

“SEKTÖRÜMÜZ AÇISINDAN ÖNEMLİ”

Toplantıda açılış konuşmasını yapan Paksan Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kaleli, “Bu yatırımın bu dönemde gelmesi Türkiye ve bizim sektörümüz açısından çok önemlidir” dedi. Yatırımla birlikte şirketlerin ve şirket teknolojilerinin daha ileri seviyeye gideceğini söyleyen Kaleli, bundan sonraki sürecin yatırım, ar-ge ve global pazarlar olduğunu da ekledi. Kaleli, “Paksan A.Ş. 1982 yılından bu yana ülkemizdeki birçok hidrolik platform ihtiyacının büyük bir kısmını karşılamaktadır. Gerek ürettiği makinaların kalitesi, gerek satış sonrası hizmetleri ile müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmuştur. 6 ülkede adını duyurmuş olan Paksan, ülkemizi en iyi şekilde temsil etti ve etmeye devam edecektir” diye konuştu.

 

30 MİLYON DOLAR YATIRIM YAPTIK”

Paksan Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kaleli’nin ardından konuşan Novaroma Capital Yatırım Direktörü Kemal Özdemir, “ Birçok şirket inceledik. Paksan’ın çok özel işler yaptığını özellikle araç üst platform konusunda dünyada sayılı şirketlere göre teknolojisinin ileride olduğunu gördük. Toplam 30 milyon dolarlık bu yapmış olduğumuz yatırım ile sektöre Paksan ile birlikte canlılık gelecektir. Ayrıca yakında sürpriz bir çalışma ile karşınıza çıkacağız” dedi. Selin BECER

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