Dev proje için geri sayım başladı

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, son aşamaya gelen Doğa Yürüyüşü ve Dağ Bisikleti Yolu ile ilgili düzenlenen toplantıda proje hakkında bilgiler aldı.

Kartepe Belediyesi olarak yapımında son aşamaya gelinen Kartepe Doğa Yürüyüşü ve Dağ Bisikleti Yolu ile ilgili projenin işlevselliğini arttırmaya yönelik bir toplantı yapıldı. Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in makamında gerçekleşen toplantıya, Belediye Başkan Yardımcılarından Murat Sabri Çakır, Başkan Danışmanı Yard. Doç. Dr. Levent Atalı ve Kartepe Belediyesi Orman Mühendisi Cengiz Dalkıran da katıldı. Toplantı bitiminde projenin detayları hakkında bilgi veren Kartepe Belediyesi Başkan Yardımcısı Murat Sabri Çakır, “Karatepe Sınırımız ile Maşukiye Sınırımızı birleştirecek olan "Kartepe Doğa Yürüyüşü ve Dağ Bisikleti Yolu" projesi için tam 28 bin 800 metrelik bir güzergah oluşturulacak. İhale aşamasına geldiğimiz projemiz kapsamında 10, 20, ve 30 metre olmak üzere 3 köprü bölgeye kazandırılacak. Bu da doğayı asla tahrip etmeden mevcut orman yolları birleştirilerek yapılacak. Ayrıca proje güzergahımızda 2 adet ring servis, 2 adet kontrol ve dinlenme noktası ve bunlara ek olarak da turistlerin ve hemşerilerimizin faydalanabilmesi için muhteşem doğanın içinde seyir tepeleri yer alacak” dedi.

KARTEPE SPORUN DA MERKEZİ OLACAK

Proje ile ilgili alt yapı ve bürokratik sürecin sonuna gelindiğini, ihale için tarih beklendiğini ifade eden Başkan Üzülmez ise, “Doğa ve spor turizminin, turizm pastasından aldığı payın giderek arttığını görerek bu projeyi geliştirdik ve vaatlerimiz arasına aldık. Kartepemizin yalnızca kış turizminden ibaret olmadığını göstermeyi, yaz ve bahar ayları için de doğanın sunduğu olanakları en iyi şekilde kullanarak, Kartepe’nin mevcut turizm potansiyelini 12 aya yaymayı, ilçemize canlılık ve değer katmayı hedefliyoruz. Proje tamamlandığında Kartepemize yeni bir cazibe merkezi daha kazandırmış olacağız inşallah” diye konuştu.