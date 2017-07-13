Dev proje, Veliahmet ve Hacıhızır'a talip!

Veliahmet ve Hacıhızır Mahallelerine talip olan Verallife İzmit Teras projesinin sorumlusu Abdulkadir Gültekin basında çıkan haberlerin asılsız olduğunu söylerken “Gerekli olan bir projeyi Büyükşehir’in reddedeceğini düşünmüyorum” dedi

Birçok müteahhidin "yap-sat" ile para kazandığı bir dönemde büyük bir cesaret örneği göstererek iki mahalleyi kapsayan kentsel dönüşüm işine giren ve özel sektör eliyle yapılan Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri olan Verallife İzmit Teras projesinin sorumlusu Abdulkadir Gültekin basında çıkan haberlerin asılsız olduğunu söylerken “Gerekli olan bir projeyi Büyükşehir’in reddedeceğini düşünmüyorum” dedi

KENTSEL DÖNÜŞÜM DEĞİL, ŞEHRE DÖNÜŞÜM

Proje hakkında bilgi veren Gültekin,"Veli Ahmet ve Hacı Hızır Mahallelerinde 13.9 hektarlık bir alanda yaptığımız bir kentsel dönüşüm daha doğrusu şehre dönüşüm projesi. Ne yapmak istediğimizi, neden İzmit'te olduğumuzu, bu bölgenin seçildiğini, kimlerden destek alındığını, süreklibelediyelerle destek içerisinde olduğumuzu defalarca anlattık. Gerekli belediyelerle, sivil toplum kuruluşlarıyla, mimarlar odasıyla ne yapabiliriz diye konuştuk.Burada yaptığımız dokunuşların ardından 20­30 yıl sonrasında ne olacağını anlattık. Veli Ahmet bölgesinde yapmak istediğimiz 2 bin daire çokfazla görünüyor ama bu binalar 1999'daki depremi görmüş 50­60 yıllık binalar. Bu binalar ya kendiliğinden yıkılacak ya da oturulmaz hale gelecek.Hak sahiplerinin bu binaları oturacak hale getirmeleri lazım” dedi.

“MANTAR ŞEKLİNDE BİNALAR OLACAK”

Türkiye'nin Gayri Safi Milli Hasılası en fazla olan ilinde yaşıyoruz ama Türkiye'nin en zor şartlarda yaşayan insan topluluğu. İnmek ayrı çıkmak ayrı dert diyen Gültekin,”Veli Ahmet ve Hacı Hızır Mahallesi aşağı yukarı yüz yıllık mahalleler. Belediyelerimizin de bunlara yapacağı bir şey yok. Binalarla kaplanmış yollar, bir araç geçisi sağlanan yollar. Bunu en iyi taksici arkadaşlar, orada yaşayan vatandaşlar anlar. En geniş yol 9 metre 10 cm. binalar 50-60 yıllık. Orada yaşayan hak sahipleri oradaki binalarını yenileme gereği duyacak. Bireysel müteahhitler girdiği anda birbiriyle özdeşleşmeyen mantar şeklinde binalar olacak” dedi.

“KOCAELİ İÇİN NE YAPABİLİRİZ?”

Cumhurbaşkanımız, bakanımız ve belediye başkanlarımız kentsel dönüşümü destekliyor diyerek sözlerine devam eden Gültekin, “Bu ülkeyi yaşanabilir hale getirmemiz lazım. Örnek bir proje olacağına eminiz.Çok fazla ticari mantıkla çalışmadık. Depremde en çok yara alan illerden birincisi Kocaeli, ikincisi Van’dır. Önceliğimiz bu projede para kazanmak değil, Türkiye’nin yükünü sırtına alan şehre biz ne yapabiliriz? derdimiz bu” sözlerini kullandı.

ULAŞIM SORUNUNU ÇÖZMEMİZ İSTENDİ

İzmit'in yüzde 90'ına kentsel dönüşüm gerekiyor diyen Gültekin, “İzmitBelediyesi Cedit Mahallesi'nde kentsel dönüşüm yapıyor. 100 yılda yapılan bir yeri 100 günde düzeltmeniz mümkün değil. İzmit'in büyük firmaları Cedit ve Veli Ahmet Mahallesi arasını yapsalar çok güzel olur. Yollar birbirine bağlanır. İzmit batıdan Gültepe üstünden bağlanır, şehrin keşmekeşliği de azalmış olur” ifadelerini kullandı.

“KİMSEYİ TEHDİT ETMEDİM”

Bu projenin bu şehre gerekli olduğunu herkes söylediğini ifade eden Gültekin, “Gerekli olan bu projeyi Büyükşehir'in reddetme gibi bir imkanının olmadığını Karaosmanoğlu'nu tanıyan herkes bilir. Bu kadar prestijli bir projenin Büyükşehir tarafından reddedilmeyeceğini düşünüyorum. Uzlaşma sağlayamadığımız hak sahipleri var. Gazetelerde insanları tehdit ettiğim yazılmış. Ben kimseyi tehdit etmedim, öyle bir yapıya sahip değilim. Burası değneksiz köy değil. İzmit’te kimse kimseyi tehdit edemez. Beni tehdit etseler ben arsamı vermem. Bu şehrin savcısı, valisi var. Hakkımda açılmış bir tane savcılık dosyam yok” dedi.

64 BLOK 2 Bin 200 daire

Projeyi 36 ayda bitirmeyi planladıklarını söyleyen Gültekin, “ 64 bloktan 2 Bin 200 daireden oluşan projemizde 2cami, 2 okul, 1 poliklinik, donatı alanları, park bahçe bütün dairelerin kendine ait otoparkları var” dedi.

UMARIM BİR DAHA YAŞANMAZ

Son olarak 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü hakkında açıklama yapan Gültekin,”Umarım bir daha ülkemiz böyle bir olay yaşamaz” diyerek sözlerini tamamladı. Nurşah ŞAHİN