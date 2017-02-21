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Devlet büyüklerine hakaret eden 6 kişi adliyede

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Devlet büyüklerine hakaret eden 6 kişi adliyede
Kocaeli’de sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı belirlenerek gözaltına alınan 6 kişi adliyeye çıkarıldı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince geçtiğimiz günlerde internet üzerinden bölücü terör örgütü lehine propaganda yaptıkları ve devlet büyüklerine hakaret ettikleri belirlenen 6 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 6 kişi, emniyetteki ifadelerinin ardından sabaha saatlerinde Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.

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