Devlet kurumlarına 2016'da kaç tane ihale yapıldı dersiniz?

Kamu İhale Kurumunun açıkladığı rapora göre, kuruma bilgisi gelen sözleşme sayısı 177 bin 231 olurken, sözleşme bedeli toplamı 169 milyar 846 milyon 93 bin lira oldu

Kamu İhale Kurumu (KİK) 2016 yılı kamu alımları izleme raporunu açıkladı. Buna göre; 2016 yılında 160 bin 437 ihale yapıldı, bu ihalelerden 15 bin 951'i ihale tarihinden sonra iptal edildi. Kuruma sözleşme bilgisi gönderilen ve iş başlangıcı 2016 yılı olan 122 bin 632 ihale bulundu. Bu ihaleler 12 bin 299 idare tarafından gerçekleştirildi. Kuruma bilgisi gelen sözleşme sayısı 177 bin 231 olurken, sözleşme bedeli toplamı 169 milyar 846 milyon 93 bin TL olup, belirtilen rakamlar doğrudan temin yolu ile yapılan kamu alımlarını kapsamadı. Doğrudan temin yolu ile yapılan kamu alımlarının toplam bedeli ise 3 milyar 817 milyon 742 bin TL oldu. Bağıtlanan 177 bin 231 adet sözleşme, 48 bin 151 adet gerçek/tüzel kişi tarafından yüklenildi. 2016 yılında alınan teyit sayısı 1 milyon 844 bin 328, kamu ihale bülteninde yayımlanan ihale ilan sayısı ise 86 bin 12 olarak belirlendi. İlgili dönemde kurum tarafından 3 bin 395 şikayet incelemesi yapıldı, 3 bin 300 adet uyuşmazlık kararı alındı. 2016 yılı Aralık sonu itibariyle kayıtlı bulunan yasaklama sayısı 8 bin 546 oldu. 2016 yılında 8 bin 49 merkezi idare, 3 bin 279 yerel idare (alt harcama birimleri dahil) ile kanun kapsamında yer alan diğer 971 idare (KİT, BİT, DS.S.) tarafından 122 bin 632 ihale yapıldı, yaklaşık 170 milyar TL tutarında mal alımı, yapım işi, hizmet alımı ve danışmanlık hizmet alımı için toplam 177 bin 231 sözleşme imzalandı.

Kanun kapsamında yürütülen kamu alımları

2016 yılında idareler tarafından kuruma sözleşme bilgisi gönderilen ihale sayısı 122 bin 632 oldu. Bu ihalelerin adet olarak yüzde 72,83'ü kanunda belirtilen ihale usulleri kapsamında gerçekleştirilirken, yüzde 27,17'si istisna kapsamında gerçekleştirildi. İlgili dönemde elektronik kamu alımları platformu (EKAP) üzerinden gerçekleştirilen toplam kamu alımları tutarı 173 milyar 663 milyon 835 bin TL oldu. Bu tutarın 155 milyar 661 milyon 190 bin TL'si kanunda belirtilen ihale usulleri kapsamında, 14 milyar 184 milyon 903 bin TL'si istisna kapsamında, 3 milyar 817 milyon 742 bin TL'si de doğrudan temin yoluyla gerçekleştirilen alımlara ilişkin oldu.