“Devr-i Alem ve Ötesi” Sanat Galerisi’nde açıldı

İzmit Cumhuriyet Parkı Sanat Galerisi’nde önceki akşam farklı bir serginin açılışı yapıldı.

‘Devr-i Alem ve Ötesi’ adlı resim sergisinin açılışına çok sayıda sanat sever katıldı. Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü’nde öğretim görevlisi olan Zekeriya Erdinç, kendi geliştirdiği bir yöntem ile 300 metrelik ipin boyanması sonucu birbirinden farklı eserleri ortaya çıkarıyor.

İNTERAKTİF ESERLER

Çalışmaları ile interaktif bir eser ortaya koyduğunun belirten Zekeriya Erdinç, bu metotla çalışmalarına 2010 yılında başladığını ve 6 yıldır devam ettiğini söyledi. Erdinç, “Her etkinlikte bir eser ortaya çıkıyor. Bu etkinliğin amacı ise insanların tarihi belleklerini oluşturmak. O yüzden her eserin benim için manevi bir önemi vardır” diye konuştu. Resim sergisinin bir hafta boyunca açık kalacağını belirten Erdinç, bu sürede alanda sanatseverlerle uygulamalı eserler yapacaklarını da sözlerine ekledi. Selin BECER