Türkiye Kuvayi Milliye ve İstiklal Madalyası Varisleri Anma ve Yaşatma Derneği Genel Başkanı Hayrettin Şöhretli bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. DHA muhabiri Selda Hatun Tan'ın da dedesi olan Şöhretli'nin cenazesi bugün Kuruçeşme Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Nuri AKÇAHARMAN
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DHA muhabiri Selda Hatun Tan'ın acı günü
Türkiye Kuvayi Milliye ve İstiklal Madalyası Varisleri Anma ve Yaşatma Derneği Genel Başkanı Hayrettin Şöhretli bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
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DHA muhabiri Selda Hatun Tan'ın acı günüTürkiye Kuvayi Milliye ve İstiklal Madalyası Varisleri Anma ve Yaşatma Derneği Genel Başkanı Hayrettin Şöhretli bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
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