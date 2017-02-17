Dik oynamanın ödülü

Kocaelispor, Manavgatspor karşısında gereğini yaptı ve hafta içi mesaisinde sahadan 3 puan ile ayrıldı.

Öne geçtikten sonra takım savunmasını iyi yapan, bunun yanında da oyunu çirkinleştirmeyen ve her geçen dakika coşkusunu arttıran Yeşil Siyahlılar çok sayıda pozisyon buldu ancak tercih problemleri yaşadığı için 2. golü bir türlü bulamadı.

DERS VERDİLER

Karakterli futbol ve ayakta duran bir takım kimliği ile maç boyunca temposunu düşürmeyen Yeşil Siyahlılar özellikle ikinci yarıdaki futbolu ile beğenildi. Sezonun tüm maçlarında Kocaelispor’dan puan koparmak için profesyonelliğin dibine vuran rakipleri karşısında Kocaelisporlu futbolcular 90 dakikanın hiçbir anında, rakiplerinin kendilerine gösterdiği çirkin tavrı göstermediği gibi cesur futbolu ile adeta ders verdi.