Dikkat! Acele iyi oyuncu aranıyor

Transferde istediği oyuncuları alamamanın sıkıntısını yaşayan Darıca Gençlerbirliği’nde yoğun telefon trafiği devam ediyor.

Şuana dek taraftarı memnun edecek bir transfere imza atamayan sarı-yeşilli ekip, Emrullah (Çorum) Hacı Şükrü (Pazarspor) ve Mehmet Yeniler (Erzurum) ile anlaşmış, hedefindeki oyuncuların transferlerini ise istenilen astronomik ücretler nedeniyle gerçekleştirememişti. İyi oyuncu bulamayan, bulsa da şartları zorlayıp transfer edemeyen sarı-yeşilli yönetim son olarak Diyarbekirspor’un sağ kanat oyuncusu Mehmet Özdiraz’a talip oldu. Son 3 sezondur Diyarbekirspor’da forma giyen 26 yaşındaki oyuncu, Play-Off maçında Darıca’yı eleyen golü atmıştı. 11 gol ve 6 asistle takımına önemli bir katkı sağlayan Mehmet ile Başkan Mustafa Öztürk’ün ön görüşme yaptığı ve transferin birkaç gün içerisinde netlik kazanacağı öğrenildi.