Dikkat! Burs fırsatını kaçırmayın...

Yeni eğitim dönemi için burs başvuruları başladı. Pek çok vakıf, şirket ve oda öğrencilere destek oluyor. Aylık destek miktarı 200-510 lira arasında değişiyor.

Üniversite kayıtlarının bitmesinin ardından öğrencilerin burs maratonu başladı. eğitim masrafına destek olmak isteyen pek çok kurum var. Vakıflar, dernekler ve odalar öğrencilere destek oluyor. Burs süresi 9-12 ay arasında değişirken; aylık ödemeler 200 liradan başlıyor, 510 liraya kadar çıkıyor. Bursiyer seçim kriterlerinde maddi yetersizlik ve başarı ön plana çıkıyor.

EYLÜL'DE BAŞVURU

Karşılıksız burs desteği veren kurumlar arasında; Sabancı, Vehbi Koç, Tekfen, Borusan Kocabıyık Vakfı gibi kurumlar yer alıyor. Ayrıca İstanbul Sanayi Odası, İstanbul Ticaret Odası gibi iş örgütleri de öğrencilere destek oluyor. Başvurular, kurumların internet sitesi üzerinden yapılırken, çoğu başvuru Eylül ayı içinde bitiyor. Bu nedenle hızlı davranmakta fayda var.

ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ

Kurum üniversite öğrencilerine 10 ay boyunca aylık 200 TL burs veriyor. Başvuru koşulları; devlet üniversitesinde okumak, KYK hariç başka kurumdan burs almamak, başarı ortalamasının en az 2 olması. Son başvuru tarihi 18 Eylül. Başvurular internet sitesi üzerinden yapılıyor.

VEHBİ KOÇ VAKFI

Burs başvuruları 29 Eylül’e kadar www.vkv.org.tr adresinden gerçekleştirilecek. Başvuru koşulları: Örgün eğitim lisans öğrencisi olmak, maddi yardıma ihtiyacı olmak, disiplin cezası almamış olmak, başarı notunun en az 100 üzerinden 60, 4 üzerinden ise 2.50 olması ve karşılıksız burs almıyor olmak.

SABANCI VAKFI

Burs, lisans öğrenimi gören T.C. uyruklu öğrenciler için geçerli. Ekim-Haziran aylarında 9 ay süreyle aylık 500 TL burs veriliyor. Burs karşılıksız, geri ödeme veya hizmet yükümlülüğü içermiyor. Son başvuru tarihi 13 Ekim. Gerekli belgelerin öğrenci tarafından kayıtlı olduğu üniversitenin öğrenci işlerine teslim edilmesi gerekiyor.

TÜRK EĞİTİM VAKFI

Burslar Ekim-Haziran arasında 9 ay ödeniyor. Üniversitede lisans eğitimi görenlere aylık 510 TL veriliyor. Burs karşılıksız ancak bursiyerlerin vicdani yükümlülükleri var. Mezun olup, iş hayatına atıldıklarında onların da vakfa destek olması bekleniyor. Son başvuru tarihi 30 Eylül. Kurumun internet sitesinden başvuru yapılıyor.

TÜRK DİL KURUMU

LYS’de ilk 2 bine giren öğrencilere 9 ay boyunca aylık 400 TL burs veriyor. Dernekçe verilen karşılıksız burs yardımları, sosyal yardıma muhtaç, kendi imkanları ile tahsil hayatlarını sürdüremeyen öğrencilere veriliyor. Burs almaya hak kazanan öğrenciler sınıflarını geçtikleri takdirde bursları okul hayatları boyunca devam ediyor.

YAŞAR EĞİTİM VAKFI

Yüksek lisans, lisans, yüksekokul ve meslek yüksekokulunda okuyan öğrencilere karşılıksız burs veriliyor. Bursiyerlere 9 ay aylık 480 TL ödeme yapılıyor. Disiplin cezası bulunmamak, bir işte çalışmamak, başka kurumdan burs almamak ve başarılı olmak başvuru koşulları arasında. Online olarak yapılan başvuruda son tarih 7 Ekim.

İBRAHİM ÇEÇEN VAKFI

Vakıf, Ankara; ODTÜ, hacettepe, Ankara ve Gazi Üniversitesi, İstanbul; İTÜ, Boğaziçi ve İstanbul Üniversiteleri’nin Tıp, Diş Hekimliği, Mühendislik ve Hukuk öğrencilerinden başvuru kabul ediyor. Burs miktarı aylık 400 TL. 9 ay karşılıksız ödeniyor. Yeni dönem başvuruları bu ay içinde duyurulacak.

BORUSAN KOCABIYIK VAKFI

Burslar Türkiye’de öğrenim gören T.C. uyruklu öğrencilere sağlanır. Üniversite bursundan yararlanmak için 100 üzerinden en az 70; 4 üzerinden en az 2.75 ortalamaya sahip olmak gerekiyor. Burs süresi 12 ay. Burslar karşılıksız, öğrenciye mecburi hizmet ya da geri ödeme yükümlülüğü getirmiyor. Burs başvuruları okulların Burs Birim Merkezi’ne yapılıyor.

İSTANBUL SANAYİ ODASI

Başvuru koşulları; başka bir kurumdan burs veya kredi almamak, gelir düzeyi düşük olmak, genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 3 veya 100 üzerinden 80 olması, İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ’da bulunan eğitim kurumlarında tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı olmak. Başvurular 30 Eylül’e kadar internet sitesi üzerinden online yapılacak.

İSTANBUL TİCARET ODASI

İstanbul’da okuyanlara burs veriyor. Başvuru koşulları arasında; birinci sınıfta 22, ikincide 24, üçüncüde 25, dördüncüde 26 yaşından büyük olmamak, başka kurumdan burs almamak, başarı ortalamasının 4 üzerinden en az 2.25 veya 100 üzerinden en az 60 olması yer alıyor. Başvurular 24 Eylül’e kadar kurumun internet sitesinden yapılacak.

MEHMET ZORLU VAKFI

Yeni dönem burs başvuruları 18 Eylül’de başlayacak. Başvurular ilgili üniversitelere şahsen yapılacak, vakıf üzerinden bireysel başvuru alınmıyor. Burs kapsamında belirlenmiş devlet üniversiteleri, devlet konservatuarları ile yüzde 100 burslu olarak vakıf üniversitelerinde okuyan, başarı ve ihtiyaç kriterini karşılayan öğrencilere burs veriliyor.

CAFER SADIK ABALIOĞLU EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI

Denizli ile bağlantısı olan (Denizlili olan ya da liseyi Denizli’de tamamlayan) adaylara burs veriliyor. Başvurular 29 Eylül’e kadar vakfa şahsen yapılıyor. Başvurmak için 2017’de üniversite sınavında yerleştiği puan türünde Türkiye çapında ilk 5 bin sıralamasında bulunmak gerekiyor.

ŞAHİNLER VAKFI

Her yıl 500 öğrenciye burs veriyor. Bursiyere 9 ay boyunca ödeme yapılıyor. Başvuru koşulları; sabıka kaydı olmaması, kazanç getiren bir işte çalışmamak, aileden başka birinin Vakıf’tan burs almaması olarak sıralanıyor. Başvuru formu ve gerekli belgeler internet sitesi üzerinden temin edilip, posta yoluyla vakfa gönderilecek. Son başvuru tarihi 31 Ekim.

TEKFEN VAKFI

500 öğrenciye burs verilecek. Başvuru www.tekfenburs.org adresinden 24 Eylül’e kadar yapılacak. Bölüm kısıtlaması yok ancak burstan faydalanmak isteyen öğrencilerin, velileri arasında en yüksek gelir sahibi kişinin yıllık brüt gelirinin 63 bin 880 TL ve altında olması şartı aranıyor. Bursiyerlere Tekfen Grup Şirketleri’nde staj imkanı da sunuluyor.

ANADOLU VAKFI

Burs başvuruları 30 Eylül’e kadar Burs Başvuru Sistemi üzerinden online olarak yapılacak. Kriterler arasında, devlet üniversitelerini kazanmış olmak yer alıyor. Vakıf Üniversitelerinde okuyan öğrenciler için yüzde 100 başarı bursuyla yerleşmiş olma kriterleri aranıyor. Başbakanlık bursu hariç, farklı kurumlardan alınan burslar, başvuruya engel değil.,

Kaynak: Posta