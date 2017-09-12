Dikkat elektrik kesintisi !

SEDAŞ, planlı elektrik kesintisi yapacağını duyurdu. Kocaeli’de bu kapsamda 13 Eylül Çarşamba günü 5 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. Kesintilerin yapılacağı ilçeler Gebze, Darıca, Çayırova, Dilovası ve Kartepe olarak açıklandı

SEDAŞ, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında planlı elektrik kesintilerini sürdürüyor. Kesintilerin hangi ilçelerin hangi mahalle, köy, cadde ve sokaklarında, hangi zaman diliminde kesileceği SEDAŞ’ın resmi internet sitesinde günler öncesinden duyuruluyor. Bu kapsamda Kocaeli’de 13 Eylül Çarşamba günü yani yarın 5 ilçede elektrik kesintisi yaşanacağı bildirildi. Gebze, Darıca, Çayırova, Dilovası ve Kartepe’nin hangi mahalle, köy, cadde ve sokaklarında kesinti yaşanacağı ve kesintinin yaşanacağı zaman dilimi de açıklandı.

GEBZE

08.00-11.59 saatleri arası

Mevlana Mah. 868. Sok., 867. Sok., 859/3. Sok., 859/6. Sok., 889/2. Sok., 889/4. Sok., 889/3. Sok., 860/1. Sok., 863. Sok., 864. Sok., 865. Sok., 865/2. Sok., 867/2. Sok., 866. Sok., 864/2. Sok., 864/1. Sok., 844. Sok., Yunus Emre Cad., Özgür Cad., Ay Yıldız Cad.

09.00-12.30 saatleri arası

Mevlana Mah. 890. Sok., 895/1. Sok., 892. Sok., 894/1. Sok., 894. Sok., 893/2. Sok., 893/1. Sok., 893. Sok., 839/2. Sok., 839/3. Sok., 839/6. Sok.

12.00-15.55 saatleri arası

Arapçeşme Mah. 1044. Sok., 1056. Sok., 1056/2. Sok., 1057. Sok., 1046. Sok., 1063. Sok., 1058. Sok., 1060. Sok., 1061. Sok., 1059. Sok., 1062. Sok., 1061/2. Sok., 1061/3. Sok., 1043. Sok., 1065/1. Sok., 1065. Sok., 1064/1. Sok., 1064. Sok., 1072. Sok., 1061/1. Sok., 1041. Sok., Zafer İlkokulu, İstasyon Mah. 1466. Sok., 1464. Sok., 1465. Sok., 1463. Sok., 1462. Sok., 1475. Sok., 1474/1. Sok., 1460. Sok., 1459. Sok., 1458. Sok., İstasyon Cad., Güney Yanyol Cad., Birlik Cad., Eskihisar Köyü, 3024 Sk., 3021 Sk., 3020 Sk., 3026 Sk., 3028 Sk., 3027 Sk., 3029 Sk., 3018 ,Sk., 3019 Sk., 3011 Sk., 3003 Sk., Eskihisar Cad. Dr. Zeki Acar Cad., Sıra Söğütler Mah. 1630. Sok., 1629. Sok., 1623. Sok., 1628/1. Sok., 1634. Sok., 1636. Sok., 1639. Sok., 1639/1. Sok., 1640. Sok., 1641. Sok., 1642/1. Sok., 1634/1. Sok., 1669. Sok., 1672. Sok., 1667. Sok., 1668. Sok., 1666/3. Sok., 1666/2. Sok., 1666. Sok., 1666/1. Sok.

DARICA

08.00-11.59 saatleri arası

Bağlarbaşı Mah. Ali Şakir Sok., Özbay Sok., Kazım Karabekir Mah. Kenan Sok., Emsal Sok., Özcan Sok., Dergah Sok., Mihrap Sok., Akminare Sok., Derman Sok., Turnalı Sok., Çakıl Sok., Çakı Sok., Ceviz Sok., Güneş Sok., Çoruh Sok., Mevlana Cad., Yunus Emre Cad., Şehit Şehitgaffar Okkan Cad., Molla Hüsrev Cad., Süreyya Yalçın İlk Öğretim Okulu.

ÇAYIROVA 08.00-11.59 saatleri arası

Sekerpınar Mahallesı Zümrüt Sok., Uğur Sok., Ezgi Sok., Eymen Sok., Melis Sok., Karaca Sok., Cansu Sok., Çağdaş Sok., Akpınar Sok., Nilgün Sok., Kınacı Sok., Anadolu Cad.

12.00-15.55 saatleri arası

Akse Mah. 69. Sok., 419. Sok., 82/3. Sok., 82/1. Sok., 82. Sok., 418. Sok., 417. Sok., 76. Sok., 74. Sok., 90. Sok., 416. Sok., 435. Sok., 81. Sok., 81/4. Sok., 420. Sok., 421. Sok.

DİLOVASI

08.00-11.59 saatleri arası

Çerkeşli Köyü, Esenler Sk., Spor Sk., Mehtap Sk., Cevizdibi Sk., Tuna Sk., Koca Ali Sk., Fatih Sk., Akar Sk., Osman Sk., Küllüktepe Sk., Arın Sk., Bayram Sk., Aşağı Pınar Sk., Havut Çeşme Sk., Eren Sk., Varol Sk., Başaran Sk., Cennet Sk., Eşref Sk., Buruncuk Sk. Hafız Ali Sk., İstiklal Cad. Cumhuriyet Cad. Hürriyet Cad.

KARTEPE

09.00-16.00 saatleri arası

Kurtdere Köyü, Ayvalı köyü tamamı.



