Dikkat elektrikler kesilecek!

Elektrik dağıtım kurumu olan SEDAŞ, yaptığı yazılı açıklamada bakım onarım gibi sebeplerden ötürü ilimizde yapılacak olan planlı elektrik kesintilerini bildirdi:

16.07.2017 Tarihinde bakım ve onarım çalışması çerçevesinde Karamürsel ilçesinde saat 10:00 ile 14:00 arasında Osmaniye Köyü, Akpınar Köyü, 16.07.2017 tarihinde Başiskele ilçesinde saat 09:00 ile 12:00 arasında Ovacık Mah., Karadenizliler Mah., 16.07.2017 tarihinde Kandıra ilçesinde saat 10:00 ile 14:00 arasında Akbal Mah., Akdurak Mah., Akdurak Mah., 16.07.2017 tarihinde Kartepe ilçesinde saat 08:30 ile 17:30 arasında Uzunbey Mah., 16.07.2017 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 16:00 arasında Gündoğdu Mah., Yeşilova Mah., 16.07.2017 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Doğan Mah., 17.07.2017 tarihinde Başiskele ilçesinde saat 09:00 ile 18:00 arasında Camidüzü Köyü, Yuvacık Yakacık Mah., 17.07.2017 tarihinde Gölcük ilçesinde saat 16:30 ile 17:00 arasında Hamidiye Köyü, İcadiye Köyü, Şevketiye Köyü, Mesruriye Köyü, Ayvazpınarı Köyü, Yeni Mah., 17.07.2017 tarihinde Gölcük ilçesinde saat 09:00 ile 10:00 arasında Hamidiye Köyü, İcadiye Köyü, Şevketiye Köyü, Mesruriye Köyü, Ayvazpınarı Köyü, Yeni Mah., 17.07.2017 tarihinde Körfez ilçesinde saat 09:00 ile 10:00 arasında Elmacık Köyü, Kalburcu Köyü,