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Dikkat elektrikler kesilecek!

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Dikkat elektrikler kesilecek!
Elektrik dağıtım kurumu olan SEDAŞ, yaptığı yazılı açıklamada bakım onarım gibi sebeplerden ötürü ilimizde yapılacak olan planlı elektrik kesintilerini bildirdi:

16.07.2017 Tarihinde bakım ve onarım çalışması çerçevesinde Karamürsel ilçesinde saat 10:00 ile 14:00 arasında Osmaniye Köyü, Akpınar Köyü,

16.07.2017 tarihinde Başiskele ilçesinde saat 09:00 ile 12:00 arasında Ovacık Mah., Karadenizliler Mah.,

16.07.2017 tarihinde Kandıra ilçesinde saat 10:00 ile 14:00 arasında Akbal Mah., Akdurak Mah., Akdurak Mah.,

16.07.2017 tarihinde Kartepe ilçesinde saat 08:30 ile 17:30 arasında Uzunbey Mah.,

16.07.2017 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 16:00 arasında Gündoğdu Mah., Yeşilova Mah.,

16.07.2017 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Doğan Mah.,

17.07.2017 tarihinde Başiskele ilçesinde saat 09:00 ile 18:00 arasında Camidüzü Köyü, Yuvacık Yakacık  Mah.,

17.07.2017 tarihinde Gölcük ilçesinde saat 16:30 ile 17:00 arasında Hamidiye Köyü, İcadiye Köyü, Şevketiye Köyü, Mesruriye Köyü, Ayvazpınarı Köyü, Yeni Mah.,

17.07.2017 tarihinde Gölcük ilçesinde saat 09:00 ile 10:00 arasında Hamidiye Köyü, İcadiye Köyü, Şevketiye Köyü, Mesruriye Köyü, Ayvazpınarı Köyü, Yeni Mah.,

17.07.2017 tarihinde Körfez ilçesinde saat 09:00 ile 10:00 arasında Elmacık Köyü, Kalburcu Köyü, 

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