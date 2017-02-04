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Dikkat!.. Erzin çok formda…

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Dikkat!.. Erzin çok formda…
Kocaelispor’un konuk edeceği Erzin Belediyespor, bu sezon deplasmanda kazanamayan 5 takımdan birisi olarak dikkat çekiyor.

10 deplasman maçı sonunda 5 yenilgi, 5 de beraberlik elde eden rakip takımın son haftalardaki performansı dikkat çekiyor. İzmit’e oldukça formda gelen Hatay ekibi son 11 maçlık periyotta topladığı 21 puan ile grubun en başarılı 3. takımı olarak öne çıkıyor.

 

ERZİN BLD. SON 11 MAÇI:

Beylerbeyi – Erzin: 1-1

Erzin – 24 Erzincan: 1-0

Gölcük - Erzin:0-0

Erzin - Tekirdağ:3-0

Ankara Demir - Erzin:3-3

Erzin - Cizre:2-1

Van BŞB – Erzin: 1-0

Erzin – Manavgat: 2-1

Erzin – Kütahya: 1-0

Karacabey – Erzin: 3-0

Erzin – Bayburt: 1-0

TOPLAM - 6 galibiyet, 3 beraberlik, 2 yenilgi

 

ERZİN BLD. DEPLASMAN MAÇLARI:

Kütahyaspor: 1-1

Bayburt GÖİ: 1-1

Kartalspor: 2-0

Çorum Bld: 2-0

Kozan Bld: 3-1

Beylerbeyi: 1-1

Gölcükspor: 0-0

Ankara Demir: 3-3

Van BŞB: 1-0

Karacabey: 3-0

TOPLAM: 10 maç, 0 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyet

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