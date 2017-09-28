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Dikkat! Gök gürültülü sağanak geliyor!

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Dikkat! Gök gürültülü sağanak geliyor!
Kocaeli, gök gürültülü yağmurlu havanın etkisi altına girecek

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Edirne, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Eskişehir, Bolu, Ordu, Kars, Ardahan, Iğdır, Kırklareli ve Çanakkale'nin kuzeydoğu kesimleri ile İstanbul'un Çatalca ve Silivri ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde azalarak mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esecek.

 

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Kocaeli: Çok bulutlu 19

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 25

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, Çatalca ve Silivri ilçeleri sağanak yağışlı 24

İzmir: Az bulutlu 27

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