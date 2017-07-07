Dikkat! Herkes dolandırıcıların hedefinde

Mesut Akbulut

Nüfus çoğaldı…

İşsizlik hat safhada…

Köyden kentlere inanılmaz bir göç var…

Bir yandan nüfus çoğalması, bir yandan işsizlik, bir yandan göç olunca toplumda kolay yoldan para kazanma davan yaptı…

Bir de 3 milyon Suriyeli Türkiye’ye gelince, at izi, it izine karıştı…

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Medya Takip Merkezi önceki gün bana bir mail gönderdi..

Mailde önemli değerlendirmede bulundu…

Gelen maili sizinle paylaşmak istiyorum;

“Her geçen gün yeni bir yöntemle karşımıza çıkan telefon dolandırıcıları, vatandaşların canını yakmaya devam ediyor.

Alınan önlemlerin ve yapılan uyarıların fayda etmediği bu dolandırıcılık türü medyanın da gündeminden düşmüyor.

Medya Takip Merkezi (MTM) yılın ilk altı ayında telefon dolandırıcılığının medya raporunu çıkarttı. İşte araştırmanın detayları…

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Alınan resmi önlemlerin ve yapılan uyarıların kar etmediği dolandırıcılar, geliştirdikleri yöntemlerle yaş, cinsiyet ve eğitim seviyesi fark etmeksizin vatandaşların canını yakmaya devam ediyor.

Nitekim yaşanan vakaları medya da merceği altında tutuyor.

Medya Takip Merkezi’nin yılın ilk altı ayını kapsayan araştırmasına göre konuyla ilgili yazılı, görsel basında ve internet medyasında toplamda 6 bin 526 habere yer verildi.

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Maalesef herkes dolandırıcıların hedefinde…

Medyaya yansıyan haberlerin incelendiği rapora göre, telefon dolandırıcılığı vakaları yaş, cinsiyet, eğitim seviyesi veya meslekten bağımsız biçimde yaşanırken, vatandaşları kandırmak için dönemsel olarak farklı yöntemler geliştiriliyor.

Dolandırıcıların yaygın olarak kullandıkları yöntemler arasında hedefledikleri kişiler hakkında birkaç bilgi edinerek, kendilerini polis veya savcı olarak tanıtmaları bulunuyor.

Arayan kişinin devlet kurumunda çalışan biri olduğuna inanan vatandaş ise, telefondaki kişinin istediği detaylı bilgileri vererek tuzağa düşüyor.

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Medyaya yansıyan vakalar incelendiğinde ayrıca, bankadan aradığını söyleyerek vatandaşın kart bilgilerini almak ve bir marka adını kullanarak kişinin hediye çeki kazandığını iddia etmek popüler telefon dolandırıcılığı yöntemleri arasında yer alıyor.”

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Medya Takip Merkezi’nin açıklaması böyle…

Haberde okuduğunuz gibi dolandırıcılar sınır tanımıyor…

Her türlü yöntemle insanları dolandırmaya çalışıyor…

Gazetemizin haber merkezine sürekli hırsızlık, dolandırıcılık haberleri geliyor…

Siz siz olun çok dikkatli olun…

Son pişmanlık fayda etmez…