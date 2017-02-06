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Dikkat: Kocaeli'de bu fabrikalar işçi arıyor!

»
Dikkat: Kocaeli'de bu fabrikalar işçi arıyor!
Kocaeli İŞKUR İl Müdürlüğü ve Gebze Hizmet Merkezi’nde eleman arayan firmaların listesini yayınladı. İşte eleman arayan o firmalar.
İşyeri AdıMeslek / Tecrübe BilgisiAçık İş Sayısıİrtibat Telefon
KAPTAN AKARYAKIT NAKLİYAT LİMİTED ŞİRKETİAkaryakıt Satış Elemanı (Pompacı)10262 311 35 10
YAVUZ DEKORASYON İNŞAAT TİCARET İHR.VE İTH.LTD.ŞTİAkaryakıt Satış Elemanı (Pompacı)20533 468 62 38
ALPARSLAN SEYMEN/SEYMEN PETROLAkaryakıt Satış Elemanı (Pompacı)2226 05 45
ADANIR LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE PETROLCÜLÜK SAN.TİC.A.Ş.Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı)10 533 388 39 60
MAHİR SEYMEN-SEYMEN PETROLAkaryakıt Satış Elemanı (Pompacı)20543 904 11 76 
EFTAL TURZM.VE SEYAHAT İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı)20 530 872 55 40
SİMGE OTO TRZ. TİC. VE SAN. LTD.ŞTİ(ASIL MRKZ)Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı)63533655
ERENKAYA İNŞ.TAAH.VE PETROL ÜRÜN.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.(SHELL BENZİN İSTASYONU)Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı)1322 03 00
RHİNO TANK ENDÜSTRİYEL EKİPMANLAR SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı)1 
HK DOĞA SPORLARI PERFORMANS EĞİTİM DANIŞMANLIK SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTEDE ŞİRKETİAşçı Yardımcısı10532 137 51 59
YILDIZ CAMSAN.VE TİC.A.Ş.Aşçı Yardımcısı10262 317 86 00
KIZILKAYA RESTAURANT VE TİC. LTD. ŞTİ.(ASIL MERKEZ)Aşçı Yardımcısı50262 526 15 15
ANERK İNŞAAT TAAH.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİBeden İşçisi (Genel)605388545595
ÖZ KOCAELİ CAM İNŞ.TAAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ (ÖZKO YAPI SİSTEMLERİ)Beden İşçisi (Genel)2373 60 65
BK ASANSÖR YÜRÜYEN MERDİVEN MAKİNA ÇELİK KONSTRÜKSİYON OTOMOBeden İşçisi (Genel)30262 365 2323
TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ Beden İşçisi (Genel)5369 01 09-373 28 17
BEŞÜZZİ GIDA TUR.HAY.İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.Beden İşçisi (Genel)50262 373 3536
OKUMUŞLAR ALÜMİNYUM DEMİR DOĞRAMA İNŞ.TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ.Beden İşçisi (Genel)12264863
ANADOLU DÖKÜM SAN.A.Ş.Beden İşçisi (Genel)1 
NURTAŞ MAKİNA SAN. TAAH. TİC-NURİ KOCAAĞABeden İşçisi (Genel)20262 3351876
KESKİN KİMYA SAN VE TİC A.ŞBeden İşçisi (Genel)5375 23 26
UFUK BAYDEMİR(BAYDEMİR TİCARET)Beden İşçisi (Genel)102392270--243DAHİLİ
ZÜLFİKARLAR KİM.MAD.İTH.İHR.DEPOCUL.A.Ş.Beden İşçisi (Genel)3528 12 37
ALİ RIZA SUBAŞIBeden İşçisi (Genel)1545 684 94 34
BARAT END.PLASTİK MAKİNA İNŞ.TAAH.SANAYİVE TİC.LTD.ŞTİ.Beden İşçisi (Genel)20262 373 69 01
KÖFTECİ YUSUF (İZMİT)Beden İşçisi (Genel)2 
ZIRHLIOĞLU GIDA PAZARLAMA İTH.İHR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.Beden İşçisi (Genel)10532 562 12 81
KÖFTECİ YUSUF (İZMİT)Beden İşçisi (Genel)5 
GÜRAY LOJİSTİK NAKLİYAT HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİBeden İşçisi (Genel)100536 448 54 01
KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİBeden İşçisi (Genel)400850 208 03 17
ÖZPOL MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT VE TAAHHÜT NAKLİYE SANAYBeden İşçisi (Genel)2535 427 44 51
PINAR TEKSTİL TAH. İNŞ. PAZ. LTD. ŞTİ.Beden İşçisi (Genel)3 
TEVFİK KOZAN GIDA MAD. PAZ. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (BEREKET)Beden İşçisi (Genel)10262 335 20 69
ÇINAR TANITIM MATBAACILIK LTD.ŞTİ.Beden İşçisi (Genel)305392676455
KOMPOZİT KİMYA VE ELEKTROMEKANİK MALZEME SAN. VETİC. A.Ş.Beden İşçisi (Genel)10(0262) 317 39 66
YILDIZ CAMSAN.VE TİC.A.Ş.Beden İşçisi (Genel)60262 317 86 00
YILDIZ CAMSAN.VE TİC.A.Ş.Beden İşçisi (Genel)10262 317 86 00
YURTİÇİ KARGO SERVİSİ A.Ş.10.BÖLGE MD.Beden İşçisi (Genel)202802487
ESKAR GIDAMAD.PAZ.TİC.A.Ş.Beden İşçisi (Genel)2262 335 42 54 
MEHMET FATİH TURANBeden İşçisi (Temizlik)50532 178 46 67
SIDIKA PEHLİVANOĞLU - CAFE MOORBeden İşçisi (Temizlik)10262 322 10 70
YAVUZ DEKORASYON İNŞAAT TİCARET İHR.VE İTH.LTD.ŞTİBeden İşçisi (Temizlik)10533 468 62 38
OBSAN ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.Beden İşçisi (Temizlik)205324513986
HEREKE MICIR BETON ÜRETİM VE PAZARLAMA LTD.ŞTİ.Beden İşçisi (Temizlik)1335 33 81/ 124 DAHİL
HÜSEYİN EREN-EREN MOBİLYA DEKORASYONBeden İşçisi (Temizlik)10262 335 01 60
YASİN YILDIZ (OTO YIKAMACI)Beden İşçisi (Temizlik)30 262 331 91 01
KARTOPU TEMİZLİK HIRDAVAT GIDA KIRTASİYE PEYZAJ İNŞ.TAAH.TİCBeden İşçisi (Temizlik)10553 242 85 57
MEGASER SERVİS VE YÖNETİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTBeden İşçisi (Temizlik)502623254540
ARP OTOMOBİL A.Ş.Beden İşçisi (Temizlik)10 262 335 14 25
HK DOĞA SPORLARI PERFORMANS EĞİTİM DANIŞMANLIK SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTEDE ŞİRKETİBeden İşçisi (Temizlik)1505 352 96 11
KOCAELİM YEMEK FABRİKASI(HAKAN POLAT)Beden İşçisi (Temizlik)10507 830 1629
MANDAN YAPI İNŞAAT MÜH. TAAH. PAZ. LTD ŞTİBekçi10262 743 25 11
PINAR TEKSTİL TAH. İNŞ. PAZ. LTD. ŞTİ.Bilgi İşlem Destek Elemanı3 
CBM BÜRO MAKINELERİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.Bilgisayar Teknisyeni10262 325 99 19
MUSTAFA YILDIZBilgisayarlı Muhasebe Elemanı1 
ALTINTAT YEMEK TEMİZLİK SAN TİC LTD ŞTİBulaşıkçı (Stevard)10538 936 30 79
TOKS İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. (ÇATI REST.)Bulaşıkçı (Stevard)10535 701 3623
KIZILKAYA RESTAURANT VE TİC. LTD. ŞTİ.(ASIL MERKEZ)Bulaşıkçı (Stevard)50262 526 15 15
TURGUT YILDIZ (YILDIZ OTOGAZ LPG DÖNÜŞÜM)Büro Memuru (Genel)2CV MAİL ATILACAK
YURTİÇİ KARGO SERVİSİ A.Ş.10.BÖLGE MD.Büro Memuru (Genel)1 
YURTİÇİ KARGO SERVİSİ A.Ş.10.BÖLGE MD.Büro Memuru (İdari İşler)1 
NOUVELLE VİE GÜZELLİK HİZ.İNŞ.NAK.OTOMOTİV SAN.VE TİC.LTD.ŞTCilt Bakım Ve Güzellik Meslek Elemanı10262 322 0708
YÜKSEL ENDÜSTRİYEL ÜRÜN.TURZ.YAT.SAN.TİC.A.Ş.CNC Apkant Pres Tezgahı Operatörü22625516267-68
NEV KUAFÖRLÜK VE GÜZELLİK MERKEZİ OTO İNŞ TURZ TİC LTD ŞTİÇaycı10538 713 3664
İGSAŞ İSTANBUL GÜBRE SAN.A.Ş.Çelik Konstrüksiyon (Yapılandırmacı) Teknisyeni2 
ASRIN SARAYLARI SİT.YÖNETİCİLİĞİDanışma Memuru10542 603 82 04
APLUS HASTANE OTELCİLİK HİZMETLERİ A.Ş.Depo Sevkiyat Sorumlusu10262 317 40 41
BAYRAM YILMAZ(UNDAN NİMETLER)Diğer Fırıncılar, Pastacılar Ve Şekerleme İmalat İşçileri10541 399 61 49
HACER YAMANDireksiyon Eğitmeni102622391720
GÜLSÜM  ÜCLER GÜLTEKİNEczane İşçisi1 
GEBO PRES VE BAĞLANTI ELEMANLARI SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKEksantrik Pres Tezgahı Operatörü10532 635 23 43
ÖYS TEKNİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DANIŞMANLIK MAKİNA PETROLElektrik Mühendisi1kariyer@oysteknik.com
ÖYS TEKNİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DANIŞMANLIK MAKİNA PETROLElektrik Öğretmeni-Ortaöğretim1kariyer@oysteknik.com
İGSAŞ İSTANBUL GÜBRE SAN.A.Ş.Elektrik Teknikeri15personel@igsas.com
AKTUĞLA TOPRAK SAN. VE TİC. A.Ş.Elektrik Teknisyeni205339283023
YAKUP KURTElektrik Teknisyeni10532 616 47 77
İGSAŞ İSTANBUL GÜBRE SAN.A.Ş.Elektrik Teknisyeni1personel@igsas.com
BARAT END.PLASTİK MAKİNA İNŞ.TAAH.SANAYİVE TİC.LTD.ŞTİ.Elektrik Teknisyeni10262 373 6901
ATY ÇEVRE VE ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİMİ A.Ş.Elektrik Teknisyeni15050050-5325898241
TAMER GÖKYEŞİL - STG ENERJİ ELEKTRİKElektrik Tesisatı Ve Pano Montörü Teknisyeni/Elektrik Teknisyeni60530 944 76 53
SG MAKİNE KONVEYÖR İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTEDElektrikçi (Genel)10 549 528 8283
FORSA KAĞITÇILIK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.Elektrikçi (Genel)20262 373 20 77
KESKİN KİMYA SAN VE TİC A.ŞElektrikçi (Genel)20262 3752326
MONTEL MOBİLYA TEKSTİL DERİ TURZ.SAN.VE TİC.A.Ş.Elektrikçi (Genel)10262 371 57 00
CAN ALKANElektrikçi (Genel)3 
BÜLENT KARAPINARElektrikçi (Genel)1002623733737
RAYDEM ENDÜSTRİ ELEK.ELEKTR.İNŞ.TA.MÜ.MİM.MAK.S.V.Tİ.LTD.ŞTİElektrikçi (Genel)10 532 286 33 22
KALİBRE BORU SAN.A.Ş(ASIL MERKEZ)Elektrikçi (Genel)5316 66 36
YILDIZ CAMSAN.VE TİC.A.Ş.Elektrikçi (Genel)10262 317 86 00
AKTUĞLA TOPRAK SAN. VE TİC. A.Ş.Endüstriyel Mekanik Teknisyeni205339283023
SIDIKA PEHLİVANOĞLU - CAFE MOORFast Food Hazırlayıcısı-Hamburger, Tost, Sandviç Vb.10 262 322 10 70 
FORSA KAĞITÇILIK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.Forklift Operatörü10262 373 20 77
KOLAYLI FOTOĞRAFÇILIKBİLİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTFotoğrafçı1 0 262 331 75 89
NURTAŞ MAKİNA SAN. TAAH. TİC-NURİ KOCAAĞAFrezeci (Freze Tezgahı Operatörü)1  0262 3351876
HAVVA ATİK-MACH MOLD MAKİNA Frezeci (Freze Tezgahı Operatörü)30545 458 90 13
SIDIKA PEHLİVANOĞLU - CAFE MOORGarson (Servis Elemanı)10262 322 10 70
KÖFTECİ YUSUF (İZMİT)Garson (Servis Elemanı)3 
SERHAT TÜRKANGarson (Servis Elemanı)30262 3256066
NAZAR LOKANTASIGarson (Servis Elemanı)30535 6676462
TOKS İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. (ÇATI REST.)Garson (Servis Elemanı)10535 701 3623 
CEM KOZLUCAGarson (Servis Elemanı)10262 321 1316
ADOM__GIDA__İNŞAAT__TUR.SAN.VE__TİC.LTD.ŞTİ.Garson (Servis Elemanı)205022620275
KIZILKAYA RESTAURANT VE TİC. LTD. ŞTİ.(ASIL MERKEZ)Garson (Servis Elemanı)50262 526 15 15
TURDOR TREYLER RÖMORK OTOMOTİV SAN.TİC.LTD.ŞTİ.Gaz Altı Kaynakçısı2262 373 45 01
RAYSAN MÜHENDİSLİK KALIP VE MAKİNA METAL SAN.TİC.LTD.ŞTİ.Gaz Altı Kaynakçısı2 
ELİMSAN ŞALT CİHAZLARI VE ELEKTROMEKANİK SAN.VE TİC.A.Ş.(ASIL)Gaz Altı Kaynakçısı1502623752360 (D:513)
OĞUZLULAR MAKİNE ÇELİK KONSTRÜKSİYON İNŞAAT MÜHENDİSLİK GIDAGaz Altı Kaynakçısı10262 335 48 49
UZMANLAR PLATFORM HİDROMEKANİK MAK.MÜH.OTOM.SAN.VE TİC.LTD.ŞGaz Altı Kaynakçısı50262 3716108
ŞANTAD GIDA YEMEK ÜRETİM İNŞAAT TEMİZLİK NAKLİYE SANAYİ TİCAGıda Mühendisi10 532 392 0046
KIRVELİ MÜHENDİSLİK MOBİLYA ÖZEL EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET LİGrafik Tasarımcısı105054728761
COŞKUN DİJİTAL BASKI REKLAM BRANDA İNŞAAT SANAYİ TİCARET LTDGrafiker102625276490
MOBESKO KOCAELİ MOBİLYACILAR DÜNYASI SİTE YÖNETİMİGüvenlik Görevlisi1 
KALİBRE BORU SAN.A.Ş(ASIL MERKEZ)Güvenlik Görevlisi10316 66 36
VİP KORUMA VE GÜV. HİZM. TİC. LTD. ŞTİ.Güvenlik Görevlisi50549 675 61 33
ISS PROSER KORUMA VE GÜVENLİK HİZMETLERİ A.ŞGüvenlik Görevlisi5535 025 94 23
KKG ÖZEL GÜVENLİK VE EĞİTİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİGüvenlik Görevlisi30533 658 33 35 
ÖZDİLEK ALIŞVERİŞ MERK VE TEKS.SAN.A.ŞGüvenlik Görevlisi10262 371 15 60
PRO-NAM GRUP ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA HİZMETLERİ TİC.LTD.ŞTİ.Güvenlik Görevlisi20 542 602 81 27  
SELAMİ SARIKAYA ( İDEAL TEKNİK )Isıtma Tesisat Bakım Onarım ve Servis Elemanı2262 3213202
PINAR TEKSTİL TAH. İNŞ. PAZ. LTD. ŞTİ.İnsan Kaynakları Uzmanı1 
KALİBRE BORU SAN.A.Ş(ASIL MERKEZ)İstihsal Teknisyeni10316 66 36
İGSAŞ İSTANBUL GÜBRE SAN.A.Ş.İstihsal Teknisyeni2cv@igsas.com
BECK VE POLLITZER SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.İş Güvenliği ve İş Sağlığı Saha Elemanı 1İk@beck-pollitzer.com.tr
YARIŞ LOJİSTİK TEMİZLİK TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİC.VE TİC.LTD.ŞTİ.Kamyon Şoförü10532 660 30 20
YILDIZ CAMSAN.VE TİC.A.Ş.Kamyon Şoförü10262 317 86 00
İEP GIDA(EKONOMİ PAZARI)İNŞAAT TURİZM RESTAURANT İTHALAT İHRACAT VE TİCARETKasiyer10 541 831 95 33 
KAPTAN AKARYAKIT NAKLİYAT LİMİTED ŞİRKETİKasiyer10262 311 35 10
ERGÜN GIDA TAAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.Kasiyer102622290593
EFTAL TURZM.VE SEYAHAT İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.Kasiyer20 530 872 55 40
ZIRHLIOĞLU GIDA PAZARLAMA İTH.İHR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.Kasiyer10532 562 12 81
ERENKAYA İNŞ.TAAH.VE PETROL ÜRÜN.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.(SHELL BENZİN İSTASYONU)Kasiyer23222 03 00
SELÇUK GIDA ELEKT. ELEKTRONİK TİC. LTD. ŞTİ. (BELMAR MARKET))Kasiyer305418210454-3315356
ADOM__GIDA__İNŞAAT__TUR.SAN.VE__TİC.LTD.ŞTİ.Kasiyer105022620275
İGSAŞ İSTANBUL GÜBRE SAN.A.Ş.Kaynak Teknisyeni2 personel@igsas.com                    cv@igsas.com
ZÜLFİKARLAR KİM.MAD.İTH.İHR.DEPOCUL.A.Ş.Kimya Mühendisi1 
KESKİN KİMYA SAN VE TİC A.ŞKimya Teknikeri20262 375 23 26 
KESKİN KİMYA SAN VE TİC A.ŞKimya Teknikeri10262 375 23 26 
AEROFA AEROSOL DOLUM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİKimya Teknikeri1  0262 3713200
FORSA KAĞITÇILIK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.Makine Bakım Ustası3 
FORSA KAĞITÇILIK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.Makine Bakımcı20262 373 20 77
ÖYS TEKNİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DANIŞMANLIK MAKİNA PETROLMakine Mühendisi1kariyer@oysteknik.com
HAR DEMİR ÇELİK SANAYİ KONSTRÜKSİYON İNŞAAT MALZEMELERİ İÇ VMakine Mühendisi1 
MAKTAŞ MEKANİK ISITMA SOĞ.SİS.MÜH.İNŞ.SAN.VE TİC.A.Ş.Makine Mühendisi1 
KİMAŞ PLASTİK VE PROMOSYON SAN.TİC.LTD.ŞTİ.Makine Mühendisi10262 528 69 69
KİMAŞ PLASTİK VE PROMOSYON SAN.TİC.LTD.ŞTİ.Makine Teknikeri10262 528 69 69
KİMAŞ PLASTİK VE PROMOSYON SAN.TİC.LTD.ŞTİ.Makine Teknolojisi Teknisyeni10262 528 69 69
REVOLTA BASKICI SÜBLİMASYON BASKI SİSTEMLERİ - KEREM OĞUZMakineci (Dikiş)10 532 723 41 16
BERRİN ÇALINMakineci (Dikiş)10262 5282084
SG MAKİNE KONVEYÖR İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTEDMekanik Bakım Onarımcısı10 549 528 8283 
MEHMET AYDIN ( AYDINLAR TURİZM-OTOMOTİV-İNŞ.-MADENCİLİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. )Mekanik Bakım Onarımcısı20 532 215 37 79
NAİL AKBAŞ-YÜKSELEN OTOMOTİVMekanik Bakım Onarımcısı10 541 458 51 41
TANRIKULU PLASTİK SANAYİ VE TİC. A.Ş.Mekanik Bakım Onarımcısı10 262 658 16 40
ALBEK SERVİS KİRALAMA YEDEK PARÇA OTOM.İNŞ.NAK.SAN.VE TİC.LT(ÖZEL NİSSAN SERVİSİ)Mekanik Bakım Onarımcısı20532 502 80 92
MONTEL MOBİLYA TEKSTİL DERİ TURZ.SAN.VE TİC.A.Ş.Mekanik Bakım Onarımcısı10262 371 57 00
KALİBRE BORU SAN.A.Ş(ASIL MERKEZ)Mekanik Bakım Ve Onarımcısı (Motorlu Taşıtlar Hariç)5316 66 36
RHİNO TANK ENDÜSTRİYEL EKİPMANLAR SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.Metal Mamuller Montaj İşçisi1 
ÖYS TEKNİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DANIŞMANLIK MAKİNA PETROLMetal Öğretmeni1kariyer@oysteknik.com
ATEK GÖZETİM EKS.DA.HİZ.TİC.LTD.ŞTİ.Metalurji Ve Malzeme Mühendisi10 555 247 67 49
MONTEL MOBİLYA TEKSTİL DERİ TURZ.SAN.VE TİC.A.Ş.Mobilya Döşeme İşçisi20262 371 57 00
KIRVELİ MÜHENDİSLİK MOBİLYA ÖZEL EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET LİMobilyacı105054728761
KIRVELİ MÜHENDİSLİK MOBİLYA ÖZEL EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET LİMobilyacı105054728761
SIDIKA PEHLİVANOĞLU - CAFE MOORMotorsikletli Kurye10262 322 10 70
RECEP SÜLUN (KURYENET)Motorsikletli Kurye20543 367 16 04
MUSTAFA YILDIZMuhasebe Meslek Elemanı1 
PINAR TEKSTİL TAH. İNŞ. PAZ. LTD. ŞTİ.Muhasebe Meslek Elemanı2 
MAYA TELEVİZYON SİNEMA REK. VE İNTERNET HİZM.LTD.ŞTİ.Muhasebeci20535 798 56 84
ŞAKİR SÜLOĞLU ( MALİ MÜŞAVİR)Muhasebeci1SAKİRSULOGLU@HOTMAİL
ERYILMAZ DENİZCİLİK SAN.VE TİC.A.Ş.Muhasebeci1 
TAMGÜN MİMARLIK İNŞAAT SANAYİ TİC.LTD ŞTİMuhasebeci1535 030 89 86 
ARAS KARGO YURT İÇİ VE YURT DIŞI TAŞIMACILIK A.Ş.(Müşteri Temsilcisi25 
ÖNAL NAKLİYAT GÜBRE SAN.VE TİC.LTD.ŞTİÖn Muhasebeci1  0262 528 23 09 
PINAR TEKSTİL TAH. İNŞ. PAZ. LTD. ŞTİ.Ön Muhasebeci3 
CNBE TURİZM GIDA MÜHENDİSLİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (LEMAN KÜLTÜR)Ön Muhasebeci10532 351 08 80
ŞABAN ŞENÖn Muhasebeci10 532 656 42 66 
HAVVA ATİK-MACH MOLD MAKİNA Ön Muhasebeci10545 458 90 13
KARTOPU TEMİZLİK HIRDAVAT GIDA KIRTASİYE PEYZAJ İNŞ.TAAH.TİCÖn Muhasebeci1 
YAVUZ OTOMOTİV YEDEK PARÇA AKSESUAR İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİÖn Muhasebeci1262 527 92 70
MÜŞERREF KAYAÖn Muhasebeci1 
ESSEL SELÜLOZ VE KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş..Ön Muhasebeci10262 323 33 61
YAB MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK ZEMİN YAPI ANALİZLER İNŞ.SAN.TİC.Ön Muhasebeci1262 3350047
YAĞMURLAR REKLAM DANIŞMANLIK YAYINCILIK VE ÖZEL EĞİTİM SAN.TReklam Tabelacı10507 945 39 30
ÜMİT SALİH BOLOLResepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı)1535 8761448
İEP GIDA(EKONOMİ PAZARI)İNŞAAT TURİZM RESTAURANT İTHALAT İHRACAT VE TİCARETReyon Görevlisi10 541 831 95 33 
ERGÜN GIDA TAAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.Reyon Görevlisi202622290593
ZIRHLIOĞLU GIDA PAZARLAMA İTH.İHR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.Reyon Görevlisi10532 562 12 81
SELÇUK GIDA ELEKT. ELEKTRONİK TİC. LTD. ŞTİ. (BELMAR MARKET))Reyon Görevlisi105418210454-3315356
BECK VE POLLITZER SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.Satın Alma Sorumlusu1İk@beck-pollitzer.com.tr
GÜLİSTAN END.İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.Satış Danışmanı10262 527 15 74
ÜNAL AVCISatış Danışmanı10555 899 48 41
MAVİ GİYİM SAN. VE TİC. A.Ş.(KOCAELİ)Satış Danışmanı10Busra.Gebes@mavi.com
ZUHAL KORLAR-DİRHEM AKTAR&BAHARATSatış Danışmanı10 (539) 595 21 15 
CNS SİNEMACILIK FİLMVE ALIŞVERİŞSatış Danışmanı2 
PINAR TEKSTİL TAH. İNŞ. PAZ. LTD. ŞTİ.Satış Danışmanı15 
DOYUM MAKİNA TURİZM GIDA UNLU MAMULLER PAZARLAMA SANAYİ VE TSatış Danışmanı10262 323 08 48
MEHMET DOĞANSatış Danışmanı1331 07 62
HALIBANK HALI MOBİLYA DAYANIKLI TÜKETİM MADDELERİ İNŞAAT OTOSatış Danışmanı4323 24 44
ERKAN İÇKASatış Danışmanı10532 584 76 18
PINAR TEKSTİL TAH. İNŞ. PAZ. LTD. ŞTİ.Satış Destek Personeli5 
İŞMONT TEKSTİL ÜRETİM PAZARLAMA SAN.VE TİC.A.Ş.Satış Temsilcisi / Plasiyer10262 323 9230
ARPPLUS OTOMOBİL AKS.VE YED.PAR.PLAS.İNŞ.SAN.VE TİC.LT.ŞTİ.Satış Temsilcisi / Plasiyer20 555 711 2004 
EMEKTAR MAKİNA ELEKTRİK İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANSatış Temsilcisi / Plasiyer10 262 335 34 96
MURAT BARDAKKAYASatış Temsilcisi / Plasiyer10262 223 61 94
CBM BÜRO MAKINELERİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.Satış Temsilcisi / Plasiyer10 262 - 325 99 19
ŞANTAD GIDA YEMEK ÜRETİM İNŞAAT TEMİZLİK NAKLİYE SANAYİ TİCASatış Temsilcisi / Plasiyer10532 392 0046
HAKAN SİN-KOCAELİ GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK HİZMETLERİSekreter1262 324 02 00
PINAR TEKSTİL TAH. İNŞ. PAZ. LTD. ŞTİ.Sekreter1 
MANDAN YAPI İNŞAAT MÜH. TAAH. PAZ. LTD ŞTİSekreter10532 684 30 71
KÖFTECİ YUSUF (İZMİT)Servis Komisi2 
KIZILKAYA RESTAURANT VE TİC. LTD. ŞTİ.(ASIL MERKEZ)Servis Komisi50262 526 15 15
TURGUT ULUSOY (PARK BOYA)Sevkiyat Görevlisi1 
CANAN KARAKAŞSevkiyat Görevlisi12333188
ARDUÇLU ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.Sevkiyat Görevlisi1 
TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ Seyis20369 01 09-373 28 17
BETA MÜHENDİSLİK METAL İMALAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.Soğutma ve İklimlendirme Teknisyeni10532 611 23 35
TEM TRAFO VE ELEKTRİK MALZ LTD. ŞTİŞoför (Yolcu Taşıma)1HERGÜN SAAT 10:00 İLE 12:00 ARASI GÖRÜŞMELER YAPILACAKTIR
YURTCAN ÖZEL EĞİTİM SAĞLIK TUR.İNŞ.GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.Şoför (Yolcu Taşıma)1332 28 62-343 50 92
KAPTANLAR ENERJİ DOĞALGAZ ISI SİS.İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.Şoför-Yük Taşıma10506 181 80 04
ROTAM LİMAN HİZ.TAH.TAHL.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.Şoför-Yük Taşıma500542 542 74 83
ESKAR GIDAMAD.PAZ.TİC.A.Ş.Şoför-Yük Taşıma2262 335 42 54 
FUAT SÖZER (SÖZER BRANDA)Teknik Ressam10262 335 35 98
HAVVA ATİK-MACH MOLD MAKİNA Teknik Ressam10545 458 90 13
EL SO MAKINA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.Teknik Ressam10554 923 79 15
MEGASER SERVİS VE YÖNETİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTTemizlik Hizmetleri Proje Müdürü202623234545
ZUHAL KORLAR-DİRHEM AKTAR&BAHARATTıbbi Ve Aromatik Bitkiler Teknikeri10 (539) 595 21 15 
ANEL DOĞA ENTEGRE GERİ DÖNÜŞÜM ENDÜSTRİ A.Ş.Tır-Çekici Şoförü20 262 352 25 20 - 
AGER KALIP VE MAKİNA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.Tornacı (Torna Tezgahı İşçisi)10544 785 75 92
GEBO PRES VE BAĞLANTI ELEMANLARI SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKTornacı (Torna Tezgahı Operatörü)10532 635 23 43
OTTOMAN ÇELİK VE OTOMOTİV SANAYİ ANONİM ŞİRKETİTornacı (Torna Tezgahı Operatörü)10544 462 25 30
BİRLİK MAKİNE TAAHHÜT-MELEK ŞAHİNTornacı (Torna Tezgahı Operatörü)20262 365 16 55
İGSAŞ İSTANBUL GÜBRE SAN.A.Ş.Üniversal Torna Tezgahı Operatörü 1personel@igsas.com
SABAHATTİN OKKANWeb Tasarımcısı10544 7421656
PINAR TEKSTİL TAH. İNŞ. PAZ. LTD. ŞTİ.Web Tasarımcısı5 
KOCAELİM YEMEK FABRİKASI(HAKAN POLAT)Yemek Dağıtım Elemanı (Kepçeci)10507 830 1629
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