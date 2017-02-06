Dikkat: Kocaeli'de bu fabrikalar işçi arıyor!

|İşyeri Adı
|Meslek / Tecrübe Bilgisi
|Açık İş Sayısı
|İrtibat Telefon
|KAPTAN AKARYAKIT NAKLİYAT LİMİTED ŞİRKETİ
|Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı)
|1
|0262 311 35 10
|YAVUZ DEKORASYON İNŞAAT TİCARET İHR.VE İTH.LTD.ŞTİ
|Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı)
|2
|0533 468 62 38
|ALPARSLAN SEYMEN/SEYMEN PETROL
|Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı)
|2
|226 05 45
|ADANIR LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE PETROLCÜLÜK SAN.TİC.A.Ş.
|Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı)
|1
|0 533 388 39 60
|MAHİR SEYMEN-SEYMEN PETROL
|Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı)
|2
|0543 904 11 76
|EFTAL TURZM.VE SEYAHAT İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.
|Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı)
|2
|0 530 872 55 40
|SİMGE OTO TRZ. TİC. VE SAN. LTD.ŞTİ(ASIL MRKZ)
|Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı)
|6
|3533655
|ERENKAYA İNŞ.TAAH.VE PETROL ÜRÜN.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.(SHELL BENZİN İSTASYONU)
|Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı)
|1
|322 03 00
|RHİNO TANK ENDÜSTRİYEL EKİPMANLAR SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.
|Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı)
|1
|HK DOĞA SPORLARI PERFORMANS EĞİTİM DANIŞMANLIK SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTEDE ŞİRKETİ
|Aşçı Yardımcısı
|1
|0532 137 51 59
|YILDIZ CAMSAN.VE TİC.A.Ş.
|Aşçı Yardımcısı
|1
|0262 317 86 00
|KIZILKAYA RESTAURANT VE TİC. LTD. ŞTİ.(ASIL MERKEZ)
|Aşçı Yardımcısı
|5
|0262 526 15 15
|ANERK İNŞAAT TAAH.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ
|Beden İşçisi (Genel)
|6
|05388545595
|ÖZ KOCAELİ CAM İNŞ.TAAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ (ÖZKO YAPI SİSTEMLERİ)
|Beden İşçisi (Genel)
|2
|373 60 65
|BK ASANSÖR YÜRÜYEN MERDİVEN MAKİNA ÇELİK KONSTRÜKSİYON OTOMO
|Beden İşçisi (Genel)
|3
|0262 365 2323
|TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ
|Beden İşçisi (Genel)
|5
|369 01 09-373 28 17
|BEŞÜZZİ GIDA TUR.HAY.İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
|Beden İşçisi (Genel)
|5
|0262 373 3536
|OKUMUŞLAR ALÜMİNYUM DEMİR DOĞRAMA İNŞ.TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ.
|Beden İşçisi (Genel)
|1
|2264863
|ANADOLU DÖKÜM SAN.A.Ş.
|Beden İşçisi (Genel)
|1
|NURTAŞ MAKİNA SAN. TAAH. TİC-NURİ KOCAAĞA
|Beden İşçisi (Genel)
|2
|0262 3351876
|KESKİN KİMYA SAN VE TİC A.Ş
|Beden İşçisi (Genel)
|5
|375 23 26
|UFUK BAYDEMİR(BAYDEMİR TİCARET)
|Beden İşçisi (Genel)
|10
|2392270--243DAHİLİ
|ZÜLFİKARLAR KİM.MAD.İTH.İHR.DEPOCUL.A.Ş.
|Beden İşçisi (Genel)
|3
|528 12 37
|ALİ RIZA SUBAŞI
|Beden İşçisi (Genel)
|1
|545 684 94 34
|BARAT END.PLASTİK MAKİNA İNŞ.TAAH.SANAYİVE TİC.LTD.ŞTİ.
|Beden İşçisi (Genel)
|2
|0262 373 69 01
|KÖFTECİ YUSUF (İZMİT)
|Beden İşçisi (Genel)
|2
|ZIRHLIOĞLU GIDA PAZARLAMA İTH.İHR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
|Beden İşçisi (Genel)
|1
|0532 562 12 81
|KÖFTECİ YUSUF (İZMİT)
|Beden İşçisi (Genel)
|5
|GÜRAY LOJİSTİK NAKLİYAT HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Beden İşçisi (Genel)
|10
|0536 448 54 01
|KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Beden İşçisi (Genel)
|40
|0850 208 03 17
|ÖZPOL MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT VE TAAHHÜT NAKLİYE SANAY
|Beden İşçisi (Genel)
|2
|535 427 44 51
|PINAR TEKSTİL TAH. İNŞ. PAZ. LTD. ŞTİ.
|Beden İşçisi (Genel)
|3
|TEVFİK KOZAN GIDA MAD. PAZ. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (BEREKET)
|Beden İşçisi (Genel)
|1
|0262 335 20 69
|ÇINAR TANITIM MATBAACILIK LTD.ŞTİ.
|Beden İşçisi (Genel)
|3
|05392676455
|KOMPOZİT KİMYA VE ELEKTROMEKANİK MALZEME SAN. VETİC. A.Ş.
|Beden İşçisi (Genel)
|10
|(0262) 317 39 66
|YILDIZ CAMSAN.VE TİC.A.Ş.
|Beden İşçisi (Genel)
|6
|0262 317 86 00
|YILDIZ CAMSAN.VE TİC.A.Ş.
|Beden İşçisi (Genel)
|1
|0262 317 86 00
|YURTİÇİ KARGO SERVİSİ A.Ş.10.BÖLGE MD.
|Beden İşçisi (Genel)
|20
|2802487
|ESKAR GIDAMAD.PAZ.TİC.A.Ş.
|Beden İşçisi (Genel)
|2
|262 335 42 54
|MEHMET FATİH TURAN
|Beden İşçisi (Temizlik)
|5
|0532 178 46 67
|SIDIKA PEHLİVANOĞLU - CAFE MOOR
|Beden İşçisi (Temizlik)
|1
|0262 322 10 70
|YAVUZ DEKORASYON İNŞAAT TİCARET İHR.VE İTH.LTD.ŞTİ
|Beden İşçisi (Temizlik)
|1
|0533 468 62 38
|OBSAN ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.
|Beden İşçisi (Temizlik)
|2
|05324513986
|HEREKE MICIR BETON ÜRETİM VE PAZARLAMA LTD.ŞTİ.
|Beden İşçisi (Temizlik)
|1
|335 33 81/ 124 DAHİL
|HÜSEYİN EREN-EREN MOBİLYA DEKORASYON
|Beden İşçisi (Temizlik)
|1
|0262 335 01 60
|YASİN YILDIZ (OTO YIKAMACI)
|Beden İşçisi (Temizlik)
|3
|0 262 331 91 01
|KARTOPU TEMİZLİK HIRDAVAT GIDA KIRTASİYE PEYZAJ İNŞ.TAAH.TİC
|Beden İşçisi (Temizlik)
|1
|0553 242 85 57
|MEGASER SERVİS VE YÖNETİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİT
|Beden İşçisi (Temizlik)
|5
|02623254540
|ARP OTOMOBİL A.Ş.
|Beden İşçisi (Temizlik)
|1
|0 262 335 14 25
|HK DOĞA SPORLARI PERFORMANS EĞİTİM DANIŞMANLIK SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTEDE ŞİRKETİ
|Beden İşçisi (Temizlik)
|1
|505 352 96 11
|KOCAELİM YEMEK FABRİKASI(HAKAN POLAT)
|Beden İşçisi (Temizlik)
|1
|0507 830 1629
|MANDAN YAPI İNŞAAT MÜH. TAAH. PAZ. LTD ŞTİ
|Bekçi
|1
|0262 743 25 11
|PINAR TEKSTİL TAH. İNŞ. PAZ. LTD. ŞTİ.
|Bilgi İşlem Destek Elemanı
|3
|CBM BÜRO MAKINELERİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
|Bilgisayar Teknisyeni
|1
|0262 325 99 19
|MUSTAFA YILDIZ
|Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı
|1
|ALTINTAT YEMEK TEMİZLİK SAN TİC LTD ŞTİ
|Bulaşıkçı (Stevard)
|1
|0538 936 30 79
|TOKS İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. (ÇATI REST.)
|Bulaşıkçı (Stevard)
|1
|0535 701 3623
|KIZILKAYA RESTAURANT VE TİC. LTD. ŞTİ.(ASIL MERKEZ)
|Bulaşıkçı (Stevard)
|5
|0262 526 15 15
|TURGUT YILDIZ (YILDIZ OTOGAZ LPG DÖNÜŞÜM)
|Büro Memuru (Genel)
|2
|CV MAİL ATILACAK
|YURTİÇİ KARGO SERVİSİ A.Ş.10.BÖLGE MD.
|Büro Memuru (Genel)
|1
|YURTİÇİ KARGO SERVİSİ A.Ş.10.BÖLGE MD.
|Büro Memuru (İdari İşler)
|1
|NOUVELLE VİE GÜZELLİK HİZ.İNŞ.NAK.OTOMOTİV SAN.VE TİC.LTD.ŞT
|Cilt Bakım Ve Güzellik Meslek Elemanı
|1
|0262 322 0708
|YÜKSEL ENDÜSTRİYEL ÜRÜN.TURZ.YAT.SAN.TİC.A.Ş.
|CNC Apkant Pres Tezgahı Operatörü
|2
|2625516267-68
|NEV KUAFÖRLÜK VE GÜZELLİK MERKEZİ OTO İNŞ TURZ TİC LTD ŞTİ
|Çaycı
|1
|0538 713 3664
|İGSAŞ İSTANBUL GÜBRE SAN.A.Ş.
|Çelik Konstrüksiyon (Yapılandırmacı) Teknisyeni
|2
|ASRIN SARAYLARI SİT.YÖNETİCİLİĞİ
|Danışma Memuru
|1
|0542 603 82 04
|APLUS HASTANE OTELCİLİK HİZMETLERİ A.Ş.
|Depo Sevkiyat Sorumlusu
|1
|0262 317 40 41
|BAYRAM YILMAZ(UNDAN NİMETLER)
|Diğer Fırıncılar, Pastacılar Ve Şekerleme İmalat İşçileri
|1
|0541 399 61 49
|HACER YAMAN
|Direksiyon Eğitmeni
|1
|02622391720
|GÜLSÜM ÜCLER GÜLTEKİN
|Eczane İşçisi
|1
|GEBO PRES VE BAĞLANTI ELEMANLARI SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRK
|Eksantrik Pres Tezgahı Operatörü
|1
|0532 635 23 43
|ÖYS TEKNİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DANIŞMANLIK MAKİNA PETROL
|Elektrik Mühendisi
|1
|kariyer@oysteknik.com
|ÖYS TEKNİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DANIŞMANLIK MAKİNA PETROL
|Elektrik Öğretmeni-Ortaöğretim
|1
|kariyer@oysteknik.com
|İGSAŞ İSTANBUL GÜBRE SAN.A.Ş.
|Elektrik Teknikeri
|15
|personel@igsas.com
|AKTUĞLA TOPRAK SAN. VE TİC. A.Ş.
|Elektrik Teknisyeni
|2
|05339283023
|YAKUP KURT
|Elektrik Teknisyeni
|1
|0532 616 47 77
|İGSAŞ İSTANBUL GÜBRE SAN.A.Ş.
|Elektrik Teknisyeni
|1
|personel@igsas.com
|BARAT END.PLASTİK MAKİNA İNŞ.TAAH.SANAYİVE TİC.LTD.ŞTİ.
|Elektrik Teknisyeni
|1
|0262 373 6901
|ATY ÇEVRE VE ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİMİ A.Ş.
|Elektrik Teknisyeni
|1
|5050050-5325898241
|TAMER GÖKYEŞİL - STG ENERJİ ELEKTRİK
|Elektrik Tesisatı Ve Pano Montörü Teknisyeni/Elektrik Teknisyeni
|6
|0530 944 76 53
|SG MAKİNE KONVEYÖR İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
|Elektrikçi (Genel)
|1
|0 549 528 8283
|FORSA KAĞITÇILIK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
|Elektrikçi (Genel)
|2
|0262 373 20 77
|KESKİN KİMYA SAN VE TİC A.Ş
|Elektrikçi (Genel)
|2
|0262 3752326
|MONTEL MOBİLYA TEKSTİL DERİ TURZ.SAN.VE TİC.A.Ş.
|Elektrikçi (Genel)
|1
|0262 371 57 00
|CAN ALKAN
|Elektrikçi (Genel)
|3
|BÜLENT KARAPINAR
|Elektrikçi (Genel)
|10
|02623733737
|RAYDEM ENDÜSTRİ ELEK.ELEKTR.İNŞ.TA.MÜ.MİM.MAK.S.V.Tİ.LTD.ŞTİ
|Elektrikçi (Genel)
|1
|0 532 286 33 22
|KALİBRE BORU SAN.A.Ş(ASIL MERKEZ)
|Elektrikçi (Genel)
|5
|316 66 36
|YILDIZ CAMSAN.VE TİC.A.Ş.
|Elektrikçi (Genel)
|1
|0262 317 86 00
|AKTUĞLA TOPRAK SAN. VE TİC. A.Ş.
|Endüstriyel Mekanik Teknisyeni
|2
|05339283023
|SIDIKA PEHLİVANOĞLU - CAFE MOOR
|Fast Food Hazırlayıcısı-Hamburger, Tost, Sandviç Vb.
|1
|0 262 322 10 70
|FORSA KAĞITÇILIK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
|Forklift Operatörü
|1
|0262 373 20 77
|KOLAYLI FOTOĞRAFÇILIKBİLİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİT
|Fotoğrafçı
|1
|0 262 331 75 89
|NURTAŞ MAKİNA SAN. TAAH. TİC-NURİ KOCAAĞA
|Frezeci (Freze Tezgahı Operatörü)
|1
|0262 3351876
|HAVVA ATİK-MACH MOLD MAKİNA
|Frezeci (Freze Tezgahı Operatörü)
|3
|0545 458 90 13
|SIDIKA PEHLİVANOĞLU - CAFE MOOR
|Garson (Servis Elemanı)
|1
|0262 322 10 70
|KÖFTECİ YUSUF (İZMİT)
|Garson (Servis Elemanı)
|3
|SERHAT TÜRKAN
|Garson (Servis Elemanı)
|3
|0262 3256066
|NAZAR LOKANTASI
|Garson (Servis Elemanı)
|3
|0535 6676462
|TOKS İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. (ÇATI REST.)
|Garson (Servis Elemanı)
|1
|0535 701 3623
|CEM KOZLUCA
|Garson (Servis Elemanı)
|1
|0262 321 1316
|ADOM__GIDA__İNŞAAT__TUR.SAN.VE__TİC.LTD.ŞTİ.
|Garson (Servis Elemanı)
|2
|05022620275
|KIZILKAYA RESTAURANT VE TİC. LTD. ŞTİ.(ASIL MERKEZ)
|Garson (Servis Elemanı)
|5
|0262 526 15 15
|TURDOR TREYLER RÖMORK OTOMOTİV SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
|Gaz Altı Kaynakçısı
|2
|262 373 45 01
|RAYSAN MÜHENDİSLİK KALIP VE MAKİNA METAL SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
|Gaz Altı Kaynakçısı
|2
|ELİMSAN ŞALT CİHAZLARI VE ELEKTROMEKANİK SAN.VE TİC.A.Ş.(ASIL)
|Gaz Altı Kaynakçısı
|15
|02623752360 (D:513)
|OĞUZLULAR MAKİNE ÇELİK KONSTRÜKSİYON İNŞAAT MÜHENDİSLİK GIDA
|Gaz Altı Kaynakçısı
|1
|0262 335 48 49
|UZMANLAR PLATFORM HİDROMEKANİK MAK.MÜH.OTOM.SAN.VE TİC.LTD.Ş
|Gaz Altı Kaynakçısı
|5
|0262 3716108
|ŞANTAD GIDA YEMEK ÜRETİM İNŞAAT TEMİZLİK NAKLİYE SANAYİ TİCA
|Gıda Mühendisi
|1
|0 532 392 0046
|KIRVELİ MÜHENDİSLİK MOBİLYA ÖZEL EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET Lİ
|Grafik Tasarımcısı
|1
|05054728761
|COŞKUN DİJİTAL BASKI REKLAM BRANDA İNŞAAT SANAYİ TİCARET LTD
|Grafiker
|1
|02625276490
|MOBESKO KOCAELİ MOBİLYACILAR DÜNYASI SİTE YÖNETİMİ
|Güvenlik Görevlisi
|1
|KALİBRE BORU SAN.A.Ş(ASIL MERKEZ)
|Güvenlik Görevlisi
|10
|316 66 36
|VİP KORUMA VE GÜV. HİZM. TİC. LTD. ŞTİ.
|Güvenlik Görevlisi
|5
|0549 675 61 33
|ISS PROSER KORUMA VE GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş
|Güvenlik Görevlisi
|5
|535 025 94 23
|KKG ÖZEL GÜVENLİK VE EĞİTİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
|Güvenlik Görevlisi
|3
|0533 658 33 35
|ÖZDİLEK ALIŞVERİŞ MERK VE TEKS.SAN.A.Ş
|Güvenlik Görevlisi
|10
|262 371 15 60
|PRO-NAM GRUP ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA HİZMETLERİ TİC.LTD.ŞTİ.
|Güvenlik Görevlisi
|2
|0 542 602 81 27
|SELAMİ SARIKAYA ( İDEAL TEKNİK )
|Isıtma Tesisat Bakım Onarım ve Servis Elemanı
|2
|262 3213202
|PINAR TEKSTİL TAH. İNŞ. PAZ. LTD. ŞTİ.
|İnsan Kaynakları Uzmanı
|1
|KALİBRE BORU SAN.A.Ş(ASIL MERKEZ)
|İstihsal Teknisyeni
|10
|316 66 36
|İGSAŞ İSTANBUL GÜBRE SAN.A.Ş.
|İstihsal Teknisyeni
|2
|cv@igsas.com
|BECK VE POLLITZER SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
|İş Güvenliği ve İş Sağlığı Saha Elemanı
|1
|İk@beck-pollitzer.com.tr
|YARIŞ LOJİSTİK TEMİZLİK TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİC.VE TİC.LTD.ŞTİ.
|Kamyon Şoförü
|1
|0532 660 30 20
|YILDIZ CAMSAN.VE TİC.A.Ş.
|Kamyon Şoförü
|1
|0262 317 86 00
|İEP GIDA(EKONOMİ PAZARI)İNŞAAT TURİZM RESTAURANT İTHALAT İHRACAT VE TİCARET
|Kasiyer
|1
|0 541 831 95 33
|KAPTAN AKARYAKIT NAKLİYAT LİMİTED ŞİRKETİ
|Kasiyer
|1
|0262 311 35 10
|ERGÜN GIDA TAAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
|Kasiyer
|1
|02622290593
|EFTAL TURZM.VE SEYAHAT İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.
|Kasiyer
|2
|0 530 872 55 40
|ZIRHLIOĞLU GIDA PAZARLAMA İTH.İHR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
|Kasiyer
|1
|0532 562 12 81
|ERENKAYA İNŞ.TAAH.VE PETROL ÜRÜN.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.(SHELL BENZİN İSTASYONU)
|Kasiyer
|2
|3222 03 00
|SELÇUK GIDA ELEKT. ELEKTRONİK TİC. LTD. ŞTİ. (BELMAR MARKET))
|Kasiyer
|3
|05418210454-3315356
|ADOM__GIDA__İNŞAAT__TUR.SAN.VE__TİC.LTD.ŞTİ.
|Kasiyer
|1
|05022620275
|İGSAŞ İSTANBUL GÜBRE SAN.A.Ş.
|Kaynak Teknisyeni
|2
|personel@igsas.com cv@igsas.com
|ZÜLFİKARLAR KİM.MAD.İTH.İHR.DEPOCUL.A.Ş.
|Kimya Mühendisi
|1
|KESKİN KİMYA SAN VE TİC A.Ş
|Kimya Teknikeri
|2
|0262 375 23 26
|KESKİN KİMYA SAN VE TİC A.Ş
|Kimya Teknikeri
|1
|0262 375 23 26
|AEROFA AEROSOL DOLUM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Kimya Teknikeri
|1
|0262 3713200
|FORSA KAĞITÇILIK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
|Makine Bakım Ustası
|3
|FORSA KAĞITÇILIK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
|Makine Bakımcı
|2
|0262 373 20 77
|ÖYS TEKNİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DANIŞMANLIK MAKİNA PETROL
|Makine Mühendisi
|1
|kariyer@oysteknik.com
|HAR DEMİR ÇELİK SANAYİ KONSTRÜKSİYON İNŞAAT MALZEMELERİ İÇ V
|Makine Mühendisi
|1
|MAKTAŞ MEKANİK ISITMA SOĞ.SİS.MÜH.İNŞ.SAN.VE TİC.A.Ş.
|Makine Mühendisi
|1
|KİMAŞ PLASTİK VE PROMOSYON SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
|Makine Mühendisi
|1
|0262 528 69 69
|KİMAŞ PLASTİK VE PROMOSYON SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
|Makine Teknikeri
|1
|0262 528 69 69
|KİMAŞ PLASTİK VE PROMOSYON SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
|Makine Teknolojisi Teknisyeni
|1
|0262 528 69 69
|REVOLTA BASKICI SÜBLİMASYON BASKI SİSTEMLERİ - KEREM OĞUZ
|Makineci (Dikiş)
|1
|0 532 723 41 16
|BERRİN ÇALIN
|Makineci (Dikiş)
|1
|0262 5282084
|SG MAKİNE KONVEYÖR İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
|Mekanik Bakım Onarımcısı
|1
|0 549 528 8283
|MEHMET AYDIN ( AYDINLAR TURİZM-OTOMOTİV-İNŞ.-MADENCİLİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. )
|Mekanik Bakım Onarımcısı
|2
|0 532 215 37 79
|NAİL AKBAŞ-YÜKSELEN OTOMOTİV
|Mekanik Bakım Onarımcısı
|1
|0 541 458 51 41
|TANRIKULU PLASTİK SANAYİ VE TİC. A.Ş.
|Mekanik Bakım Onarımcısı
|1
|0 262 658 16 40
|ALBEK SERVİS KİRALAMA YEDEK PARÇA OTOM.İNŞ.NAK.SAN.VE TİC.LT(ÖZEL NİSSAN SERVİSİ)
|Mekanik Bakım Onarımcısı
|2
|0532 502 80 92
|MONTEL MOBİLYA TEKSTİL DERİ TURZ.SAN.VE TİC.A.Ş.
|Mekanik Bakım Onarımcısı
|1
|0262 371 57 00
|KALİBRE BORU SAN.A.Ş(ASIL MERKEZ)
|Mekanik Bakım Ve Onarımcısı (Motorlu Taşıtlar Hariç)
|5
|316 66 36
|RHİNO TANK ENDÜSTRİYEL EKİPMANLAR SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.
|Metal Mamuller Montaj İşçisi
|1
|ÖYS TEKNİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DANIŞMANLIK MAKİNA PETROL
|Metal Öğretmeni
|1
|kariyer@oysteknik.com
|ATEK GÖZETİM EKS.DA.HİZ.TİC.LTD.ŞTİ.
|Metalurji Ve Malzeme Mühendisi
|1
|0 555 247 67 49
|MONTEL MOBİLYA TEKSTİL DERİ TURZ.SAN.VE TİC.A.Ş.
|Mobilya Döşeme İşçisi
|2
|0262 371 57 00
|KIRVELİ MÜHENDİSLİK MOBİLYA ÖZEL EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET Lİ
|Mobilyacı
|1
|05054728761
|KIRVELİ MÜHENDİSLİK MOBİLYA ÖZEL EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET Lİ
|Mobilyacı
|1
|05054728761
|SIDIKA PEHLİVANOĞLU - CAFE MOOR
|Motorsikletli Kurye
|1
|0262 322 10 70
|RECEP SÜLUN (KURYENET)
|Motorsikletli Kurye
|2
|0543 367 16 04
|MUSTAFA YILDIZ
|Muhasebe Meslek Elemanı
|1
|PINAR TEKSTİL TAH. İNŞ. PAZ. LTD. ŞTİ.
|Muhasebe Meslek Elemanı
|2
|MAYA TELEVİZYON SİNEMA REK. VE İNTERNET HİZM.LTD.ŞTİ.
|Muhasebeci
|2
|0535 798 56 84
|ŞAKİR SÜLOĞLU ( MALİ MÜŞAVİR)
|Muhasebeci
|1
|SAKİRSULOGLU@HOTMAİL
|ERYILMAZ DENİZCİLİK SAN.VE TİC.A.Ş.
|Muhasebeci
|1
|TAMGÜN MİMARLIK İNŞAAT SANAYİ TİC.LTD ŞTİ
|Muhasebeci
|1
|535 030 89 86
|ARAS KARGO YURT İÇİ VE YURT DIŞI TAŞIMACILIK A.Ş.(
|Müşteri Temsilcisi
|25
|ÖNAL NAKLİYAT GÜBRE SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ
|Ön Muhasebeci
|1
|0262 528 23 09
|PINAR TEKSTİL TAH. İNŞ. PAZ. LTD. ŞTİ.
|Ön Muhasebeci
|3
|CNBE TURİZM GIDA MÜHENDİSLİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (LEMAN KÜLTÜR)
|Ön Muhasebeci
|1
|0532 351 08 80
|ŞABAN ŞEN
|Ön Muhasebeci
|1
|0 532 656 42 66
|HAVVA ATİK-MACH MOLD MAKİNA
|Ön Muhasebeci
|1
|0545 458 90 13
|KARTOPU TEMİZLİK HIRDAVAT GIDA KIRTASİYE PEYZAJ İNŞ.TAAH.TİC
|Ön Muhasebeci
|1
|YAVUZ OTOMOTİV YEDEK PARÇA AKSESUAR İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Ön Muhasebeci
|1
|262 527 92 70
|MÜŞERREF KAYA
|Ön Muhasebeci
|1
|ESSEL SELÜLOZ VE KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş..
|Ön Muhasebeci
|1
|0262 323 33 61
|YAB MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK ZEMİN YAPI ANALİZLER İNŞ.SAN.TİC.
|Ön Muhasebeci
|1
|262 3350047
|YAĞMURLAR REKLAM DANIŞMANLIK YAYINCILIK VE ÖZEL EĞİTİM SAN.T
|Reklam Tabelacı
|1
|0507 945 39 30
|ÜMİT SALİH BOLOL
|Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı)
|1
|535 8761448
|İEP GIDA(EKONOMİ PAZARI)İNŞAAT TURİZM RESTAURANT İTHALAT İHRACAT VE TİCARET
|Reyon Görevlisi
|1
|0 541 831 95 33
|ERGÜN GIDA TAAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
|Reyon Görevlisi
|2
|02622290593
|ZIRHLIOĞLU GIDA PAZARLAMA İTH.İHR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
|Reyon Görevlisi
|1
|0532 562 12 81
|SELÇUK GIDA ELEKT. ELEKTRONİK TİC. LTD. ŞTİ. (BELMAR MARKET))
|Reyon Görevlisi
|1
|05418210454-3315356
|BECK VE POLLITZER SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
|Satın Alma Sorumlusu
|1
|İk@beck-pollitzer.com.tr
|GÜLİSTAN END.İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.
|Satış Danışmanı
|1
|0262 527 15 74
|ÜNAL AVCI
|Satış Danışmanı
|1
|0555 899 48 41
|MAVİ GİYİM SAN. VE TİC. A.Ş.(KOCAELİ)
|Satış Danışmanı
|10
|Busra.Gebes@mavi.com
|ZUHAL KORLAR-DİRHEM AKTAR&BAHARAT
|Satış Danışmanı
|1
|0 (539) 595 21 15
|CNS SİNEMACILIK FİLMVE ALIŞVERİŞ
|Satış Danışmanı
|2
|PINAR TEKSTİL TAH. İNŞ. PAZ. LTD. ŞTİ.
|Satış Danışmanı
|15
|DOYUM MAKİNA TURİZM GIDA UNLU MAMULLER PAZARLAMA SANAYİ VE T
|Satış Danışmanı
|1
|0262 323 08 48
|MEHMET DOĞAN
|Satış Danışmanı
|1
|331 07 62
|HALIBANK HALI MOBİLYA DAYANIKLI TÜKETİM MADDELERİ İNŞAAT OTO
|Satış Danışmanı
|4
|323 24 44
|ERKAN İÇKA
|Satış Danışmanı
|1
|0532 584 76 18
|PINAR TEKSTİL TAH. İNŞ. PAZ. LTD. ŞTİ.
|Satış Destek Personeli
|5
|İŞMONT TEKSTİL ÜRETİM PAZARLAMA SAN.VE TİC.A.Ş.
|Satış Temsilcisi / Plasiyer
|1
|0262 323 9230
|ARPPLUS OTOMOBİL AKS.VE YED.PAR.PLAS.İNŞ.SAN.VE TİC.LT.ŞTİ.
|Satış Temsilcisi / Plasiyer
|2
|0 555 711 2004
|EMEKTAR MAKİNA ELEKTRİK İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET AN
|Satış Temsilcisi / Plasiyer
|1
|0 262 335 34 96
|MURAT BARDAKKAYA
|Satış Temsilcisi / Plasiyer
|1
|0262 223 61 94
|CBM BÜRO MAKINELERİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
|Satış Temsilcisi / Plasiyer
|1
|0 262 - 325 99 19
|ŞANTAD GIDA YEMEK ÜRETİM İNŞAAT TEMİZLİK NAKLİYE SANAYİ TİCA
|Satış Temsilcisi / Plasiyer
|1
|0532 392 0046
|HAKAN SİN-KOCAELİ GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
|Sekreter
|1
|262 324 02 00
|PINAR TEKSTİL TAH. İNŞ. PAZ. LTD. ŞTİ.
|Sekreter
|1
|MANDAN YAPI İNŞAAT MÜH. TAAH. PAZ. LTD ŞTİ
|Sekreter
|1
|0532 684 30 71
|KÖFTECİ YUSUF (İZMİT)
|Servis Komisi
|2
|KIZILKAYA RESTAURANT VE TİC. LTD. ŞTİ.(ASIL MERKEZ)
|Servis Komisi
|5
|0262 526 15 15
|TURGUT ULUSOY (PARK BOYA)
|Sevkiyat Görevlisi
|1
|CANAN KARAKAŞ
|Sevkiyat Görevlisi
|1
|2333188
|ARDUÇLU ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.
|Sevkiyat Görevlisi
|1
|TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ
|Seyis
|20
|369 01 09-373 28 17
|BETA MÜHENDİSLİK METAL İMALAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
|Soğutma ve İklimlendirme Teknisyeni
|1
|0532 611 23 35
|TEM TRAFO VE ELEKTRİK MALZ LTD. ŞTİ
|Şoför (Yolcu Taşıma)
|1
|HERGÜN SAAT 10:00 İLE 12:00 ARASI GÖRÜŞMELER YAPILACAKTIR
|YURTCAN ÖZEL EĞİTİM SAĞLIK TUR.İNŞ.GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
|Şoför (Yolcu Taşıma)
|1
|332 28 62-343 50 92
|KAPTANLAR ENERJİ DOĞALGAZ ISI SİS.İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
|Şoför-Yük Taşıma
|1
|0506 181 80 04
|ROTAM LİMAN HİZ.TAH.TAHL.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
|Şoför-Yük Taşıma
|50
|0542 542 74 83
|ESKAR GIDAMAD.PAZ.TİC.A.Ş.
|Şoför-Yük Taşıma
|2
|262 335 42 54
|FUAT SÖZER (SÖZER BRANDA)
|Teknik Ressam
|1
|0262 335 35 98
|HAVVA ATİK-MACH MOLD MAKİNA
|Teknik Ressam
|1
|0545 458 90 13
|EL SO MAKINA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
|Teknik Ressam
|1
|0554 923 79 15
|MEGASER SERVİS VE YÖNETİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİT
|Temizlik Hizmetleri Proje Müdürü
|2
|02623234545
|ZUHAL KORLAR-DİRHEM AKTAR&BAHARAT
|Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler Teknikeri
|1
|0 (539) 595 21 15
|ANEL DOĞA ENTEGRE GERİ DÖNÜŞÜM ENDÜSTRİ A.Ş.
|Tır-Çekici Şoförü
|2
|0 262 352 25 20 -
|AGER KALIP VE MAKİNA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
|Tornacı (Torna Tezgahı İşçisi)
|1
|0544 785 75 92
|GEBO PRES VE BAĞLANTI ELEMANLARI SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRK
|Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü)
|1
|0532 635 23 43
|OTTOMAN ÇELİK VE OTOMOTİV SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
|Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü)
|1
|0544 462 25 30
|BİRLİK MAKİNE TAAHHÜT-MELEK ŞAHİN
|Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü)
|2
|0262 365 16 55
|İGSAŞ İSTANBUL GÜBRE SAN.A.Ş.
|Üniversal Torna Tezgahı Operatörü
|1
|personel@igsas.com
|SABAHATTİN OKKAN
|Web Tasarımcısı
|1
|0544 7421656
|PINAR TEKSTİL TAH. İNŞ. PAZ. LTD. ŞTİ.
|Web Tasarımcısı
|5
|KOCAELİM YEMEK FABRİKASI(HAKAN POLAT)
|Yemek Dağıtım Elemanı (Kepçeci)
|1
|0507 830 1629
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Kocaeli İŞKUR İl Müdürlüğü ve Gebze Hizmet Merkezi’nde eleman arayan firmaların listesini yayınladı. İşte eleman arayan o firmalar.
Etiketler: İŞKUR, işçiaranıyor, işçialınacak, işkurkocaeli
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Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim