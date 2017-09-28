Dikkat Kocaeli'de elektrikler kesilecek!

Elektrik dağıtım kurumu olan SEDAŞ, yaptığı yazılı açıklamada bakım onarım gibi sebeplerden ötürü ilimizde yapılacak olan planlı elektrik kesintilerini bildirdi:

01.10.2017 Tarihinde bakım ve onarım çalışması çerçevesinde Kandıra ilçesinde saat 09:00 ile 18:00 arasında Orhan Mah., Safalı Köyü, Bolu Köyü, 01.10.2017 tarihinde Gölcük ilçesinde saat 08:30 ile 18:00 arasında Topçular Mah., 01.10.2017 tarihinde Başiskele ilçesinde saat 14:00 ile 18:00 arasında Yeşilyurt Mah., 01.10.2017 tarihinde Başiskele ilçesinde saat 09:00 ile 13:00 arasında Yeşilyurt Mah., 01.10.2017 tarihinde Başiskele ilçesinde saat 09:00 ile 15:00 arasında Sepetli Pınar Mah., Yazlık Merkez Köyü, Yenıköy Köyü, 01.10.2017 tarihinde Kartepe ilçesinde saat 09:00 ile 16:00 arasında Bakırlı Mah., Sarımeşe Hürriyet Mah., Kızılcık Mah., 01.10.2017 tarihinde Başiskele ilçesinde saat 09:00 ile 09:30 arasında Şehit Ekrem Mah., 01.10.2017 tarihinde Başiskele ilçesinde saat 17:00 ile 17:30 arasında Şehit Ekrem Mah., 01.10.2017 tarihinde Başiskele ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Şehit Ekrem Mah., tarihinde ilçesinde saat ile arasında 02.10.2017 tarihinde Körfez ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Mimar Sinan Mah., 02.10.2017 tarihinde Körfez ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Mimar Sinan Mah., 02.10.2017 tarihinde Gölcük ilçesinde saat 08:30 ile 17:30 arasında Hamidiye Köyü, İcadiye Köyü, Şevketiye Köyü, Mesruriye Köyü, Ayvazpınarı Köyü, Yeni Mah., 02.10.2017 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Topçular Mah.,