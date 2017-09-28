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Dikkat Kocaeli'de elektrikler kesilecek!

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Dikkat Kocaeli'de elektrikler kesilecek!
Elektrik dağıtım kurumu olan SEDAŞ, yaptığı yazılı açıklamada bakım onarım gibi sebeplerden ötürü ilimizde yapılacak olan planlı elektrik kesintilerini bildirdi:

01.10.2017 Tarihinde bakım ve onarım çalışması çerçevesinde Kandıra ilçesinde saat 09:00 ile 18:00 arasında Orhan Mah., Safalı Köyü, Bolu Köyü,

01.10.2017 tarihinde Gölcük ilçesinde saat 08:30 ile 18:00 arasında Topçular Mah.,

01.10.2017 tarihinde Başiskele ilçesinde saat 14:00 ile 18:00 arasında Yeşilyurt Mah.,

01.10.2017 tarihinde Başiskele ilçesinde saat 09:00 ile 13:00 arasında Yeşilyurt Mah.,

01.10.2017 tarihinde Başiskele ilçesinde saat 09:00 ile 15:00 arasında Sepetli Pınar  Mah., Yazlık Merkez  Köyü, Yenıköy Köyü,

01.10.2017 tarihinde Kartepe ilçesinde saat 09:00 ile 16:00 arasında Bakırlı Mah., Sarımeşe Hürriyet  Mah., Kızılcık Mah.,

01.10.2017 tarihinde Başiskele ilçesinde saat 09:00 ile 09:30 arasında Şehit Ekrem  Mah.,

01.10.2017 tarihinde Başiskele ilçesinde saat 17:00 ile 17:30 arasında Şehit Ekrem  Mah.,

01.10.2017 tarihinde Başiskele ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Şehit Ekrem  Mah.,

 tarihinde  ilçesinde saat  ile  arasında

02.10.2017 tarihinde Körfez ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Mimar Sinan  Mah.,

02.10.2017 tarihinde Körfez ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Mimar Sinan  Mah.,

02.10.2017 tarihinde Gölcük ilçesinde saat 08:30 ile 17:30 arasında Hamidiye Köyü, İcadiye Köyü, Şevketiye Köyü, Mesruriye Köyü, Ayvazpınarı Köyü, Yeni Mah.,

02.10.2017 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Topçular Mah., 

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