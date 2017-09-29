Dikkat Kocaeli'de elektrikler kesilecek!

Elektrik dağıtım kurumu olan SEDAŞ, yaptığı yazılı açıklamada bakım onarım gibi sebeplerden ötürü ilimizde yapılacak olan planlı elektrik kesintilerini bildirdi:

03.10.2017 Tarihinde bakım ve onarım çalışması çerçevesinde Kandıra ilçesinde saat 09:00 ile 18:00 arasında Merkez Erikli Köyü, Balcı Köyü, Hediyeli Köyü, 03.10.2017 tarihinde Kartepe ilçesinde saat 08:30 ile 10:30 arasında Çınarlı Mah., 05.10.2017 tarihinde Körfez ilçesinde saat 08:30 ile 17:30 arasında Sipahiler Köyü, 05.10.2017 tarihinde Kandıra ilçesinde saat 09:00 ile 18:00 arasında Merkez Erikli Köyü, Balaban Köyü, Hediyeli Köyü, 05.10.2017 tarihinde Kandıra ilçesinde saat 09:30 ile 13:30 arasında Deliveli Köyü, 05.10.2017 tarihinde İzmit ilçesinde saat 11:00 ile 13:30 arasında Alikahya Atatürk Mah.,