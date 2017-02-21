Dikkat... Körfez'de yardım ayağına dolandırıcılık yapılıyor!

Körfez Belediyesi, telefonda veya yüz yüze görüşmelerde kendini belediye personeli olarak tanıtan dolandırıcılara karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

Körfez Belediyesi yetkilileri, kurum adını kullanarak para ve farklı isteklerde bulunanlara, vatandaşların itibar etmemelerini istedi. Belediye Başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere değinildi:

“Belediye Başkanımız İsmail Baran’ın talimatı olduğu doğrultusunda size hesap numarası veren ve verilen hesap numarasına para yatırmanızı isteyen dolandırıcılara itibar etmeyiniz. Bu tür taleplerde bulunanların, Körfez Belediyesi ile kesinlikle hiçbir ilgileri yoktur. Vatandaşlarımızı telefonla arayarak, Körfez Belediyesi adına sosyal yardım ya da başka türlü destek ve taleplerde bulunanlar kesinlikle dikkate alınmamalı, aciliyetle Emniyet Müdürlüğü’ne, Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulmalıdır. Belediyemizde bulunan yetkili yöneticilerin ve çalışan personelin telefon ya da başka kanallarla farklı yardım isteğinde bulunmaları mümkün değildir.”