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DİLDEF’den Alkan’a ziyaret

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DİLDEF’den Alkan’a ziyaret
Dilovası Dernekler Federasyonu (DİLDEF) Başkanı Ercan Güneş ile beraberindeki bir grup sivil toplum kuruluşu yöneticisi bir süre önce ilçeye atanan Kaymakam Mustafa Asım Alkan’a tebrik ziyaretinde bulundu.

Güneş’e ziyaretinde federasyon üyesi olan derneklerin başkan ve yöneticileri eşlik etti.

 

“BİRLİKTE ÇALIŞMALIYIZ”

DİLDEF Başkanı Ercan Güneş, görüşme sırasında ilçe hakkında tespit ettikleri sorunlarla ilgili Kaymakam Alkan’a bilgiler verdi. Konukları ile yakından ilgilenen Kaymakam Mustafa Asım Alkan, ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirerek Dilovası’nın marka şehir olabilmesi için kamu ve STK’ların birlikte çalışması gerektiğini söyledi. Alkan, “Sizlerin görüşleriniz bizim için çok önemlidir” dedi.

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