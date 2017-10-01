Diliskelesi tek attı, 3 aldı

Süper Amatör Lig A Grubu’nda Diliskelesispor ile Hereke Yıldızspor, Tavşancıl Salih Gün Stadı’nda karşı karşıya geldi.

Son derece çekişmeli ve tempolu geçen maçı Diliskelesi Hüseyin’in 69. dakikadaki golü ile kazandı. Hereke Yıldızspor’da yeni transfer Murat Kolburan ikinci yarının 30 dakikalık bölümünde forma giyerken, Diliskelesi’nde maçın uzatma anlarında Ertan ve Ali kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

DİLİSKELESİSPOR: 1 HEREKE YILDIZSPOR: 0

STAT: Tavşancıl Salih Gün

HAKEMLER: Zülfikar Akça ***, Ömer Karaman ***, Abdullah Yalçınkaya ***

DİLİSKELESİSPOR: Uğur ***, Emre ***, Hüseyin ***, Uğur Doğan ***, Burak ***, Ali ***, Köksal ***, Egit *** (Dk 70 Ertan **), Alimcan ** (Dk 55 Ahmet **), Kadir ** (Dk 70 Erdi **), İdris ***

HEREKE YILDIZSPOR: Emre ***, Mehmet **, Ahmet ***, Oğulcan **, Semih **, Arda ***, Ender ***, Erdem ** (Dk 53 Eren **), Bayram **, Seyfettin ***, Murat ** (Dk 63 Murat Kolburan**)

GOL: Hüseyin Dk 69

KIRMIZI KARTLAR: Ertan Dk 90+5, Ali Dk 90+5