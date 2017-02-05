Diliskelesi Uzuntarla’dan istediğini aldı

1.Amatör Futbol Ligi B Grubu’nda ilk iki sırayı paylaşan Diliskelesispor ile Uzuntarlaspor, Derbent Stadı’nda karşılaştı. Gergin bir atmosferde geçen mücadele 1-1 sona erdi. İstediği puanı alan Diliskelesi 2 puanlık avantaj ile evine döndü

GOLLER KOFİ VE KÖKSAL’DAN

Maçın ilk yarısında çok daha etkili olan Uzuntarla 13 dakikada Ferhat’ın attığı golle öne geçti. Gergin maçta her iki takım futbolcuları 34 dakikada bir anda birbirine girdi. Diliskelisispor’da Mehmet, Uzuntarlasporda Emrah ve Erdi olaylara karışınca maçın hakemi Alper Çetin üç futbolcuya da sarı kart gösterdi. İlk yarısı 1-0 Uzuntarla’nın üstünlüğü ile sona eren maçın ikinci yarısında konuk ekip beraberliği bulmak için çabaladı. 68’de Köksal ile aradığı golü bulan Diliskelesi maçın sonuna kadar beraberliği korudu ve evine istediğini alarak döndü. Ahmet AKAY

UZUNTARLASPOR: 1

DİLİSKELESİSPOR: 1

STAT: Derbent (1.Küme B)

HAKEMLER: Alper Çetin ***, Burak Celep ***, Muhammet Tutak ***

UZUNTARLASPOR: Metin ***, Serhan **, Recep ***, Mesut Horos **, Emrah ** (Akın **), Ferhat ***, Hakan ** (Yaşar **), Buğra ** (Furkan **), Erdi ***, Muhammet Yılmaz ***, Tolga **

DİLİSKELESİSPOR: Uğur ***, Levent ***, Alim ** (Hüseyin **), Onur ***, Köksal *** (Ömer **), Ertan ***, Yusuf ***, Ali **, Mehmet ***, Çetin ** (Yavuz **), Mesut ***

GOLLER: Ferhat dk.13 (Uzuntarlaspor), Köksal dk.68 (Diliskelesispor)

BAŞİSKELE BLD: 2

ARAPÇEŞMESPOR: 0

STAT: Başiskele Şehit Binbaşı Aslan Kulaksız

HAKEMLER: Enes Kampara ***, Harun Dağdeviren ***, Uğur Mahmut Zengin ***

BAŞİSKELE BLD: Metin ****, Serkan ****, Arda ***, Abdülkerim ***, Şükrücan *** Yunus ***, Abdülhamit ***, Emre ***, Turgut ** (Dk 72 Mirsat **) , Samet ***, Erkam ***

ARAPÇEŞMESPOR: İlker **, Hakan ***, Gökhan ** (Dk 64 Eray **), Yusuf ***, Uğur **, Mehmet ** Serdar ***, Müslüm **, Barış ***, Turgay **, Yasin **

GOLLER: Serkan Dk 74, Abdülhamit Dk 81

DERİNCE BİRLİKSPOR: 1

GEBZE BEŞKÖY GB; 1

STAT: Derince

HAKEMLER: Oğuzhan Arslan **, Recep Demir ***, Halik Yılmaz ***

DERİNCE BİRLİKSPOR: Muharrem ***, Samet ***, Süleyman **, Alican *, Kerem ***, Görkem ***, Erdem ** (DK 75 Miraç **), Göktuğ ***, Sefa ** (Dk 46 Tunahan **), Ali Bozkır***, Uğurcan **

GEBZE BEŞKÖY GB; Furkan ***, Muhammet ***, Cevdet ** (Dk 78 Çağlar **), Atilla ***, Burak ***, Murat ***, Volkan **, Ahmet ****, Burak **, Erhan ***, Akın *** (Dk 86 Kubilay **

GOLLER: Alican Dk 44, Edhan Dk 89

KIRMIZI KART: Alican Dk 55

KOCAELİ KÖRFEZ: 0

HİSAREYNSPOR: 3

STAT: BYŞ BLD Vinsan

HAKEMLER: Muharrem Kırbaş ***, Mesut Atçınar ***, Ahmet Göçmer ***

KOCAELİ KÖRFEZ: Emre **, Kemal **, Emre Üzer ** (Dk 70 Yağız **) , İsmethan **, Kazım Mert ** (Dk 80 Caner **, İbrahim Hakan ** (Dk 75 Gökhan **) Osman ***, Faruk ***, Tunahan **, Tarık ***, Onur **

HİSAREYNSPOR: Harun ***, Nuri ***, Barış ***, Osman *** (Dk 82 Nebil **), Murat ***, Alican ***, Coşkun ***, Sezgin ** (Dk 46 Sezai **), Selçuk ***, Erman *** (Dk 60 Burak Menteşe **), Bilal ***

GOLLER: Bilal Dk 32, Erman Dk 41, Osman Dk 84

TAŞKÖPRÜ BİRLİKSPOR: 2

ÇAYIROVA FATİHSPOR: 5

STAT: Körfez Esentepe

HAKEMLER: Özcan Kılıçkeser ***, Fatih Özbek ***, İlker Fatih Gür ***

TAŞKÖPRÜ BİRLİKSPOR: Sercan **, Tuna **, Yasin ** (Dk 70 K Yasin **), Murat **, Mehmet **, Emre ** (Dk 54 Feyzi **), Yunus Emre Akar **, Çağatay **, Soner **, Murat ** (Dk 76 Oğuzhan **), Ahmet **

ÇAYIROVA FATİHSPOR Enes ***,Cihan ***, Hayrullah ***, Yalçın ***, Berkan ***, Murat Tuşad *** (Dk 80 Mahsun **), Vedat ***, Hüseyin Kamil *** (Dk 85 Aziz **), Ömer Fariuk ***, Alperen ***, Mehmet ***

GOLLER: Murat Ok 34, Mehmet Dk 47 ve 66, Alperen Dk 65, Hüseyin Kamil Dk 71, Murat Tuşad Dk 72, Çağatay Dk 85

BAHÇECİKSPOR: 1

BAĞÇEŞMESPOR: 1

STAT: Bahçecik

HAKEMLER: Zafer Pesen **, Burak Gürlü ***, Umur Kasap **Ozan ***, Fatiuh ***, Soner ***, Mutlu *, Recep ** (DK 66 Göksel *), Ömer Faruk ** (Dk 79 Enes **), Kadir ***, Emir ***, Mücahit ****, Burak ** (Dk 56 Erol **)

BAĞÇEŞMESPOR: Tufan ***, Sinan ***, Berat ***, Burak** (Dk 70 Samet **), Usami ***, Burhan ***, Yusuf ***, Murathan **,Kadir ***, Mustafa ***, Fatih ***

GOLLER: Emir Dk 25, Kadir Dk 85

KIRMIZI KARTLAR: Fatih Dk 84, Göksel Dk 88 ve Mutlu Dk 88

1.AMATÖR KÜME A GRUBU 19.HAFTA PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P

1-Arapçeşmespor 17 13 1 3 41 12 40

2-Başiskele BLD 17 12 1 4 50 24 37

3-Kartepe Suadiyespor 17 12 0 5 44 25 36

4-Hisareynspor 17 11 1 5 40 18 34

5-Derince Birlikspor 17 8 4 5 30 30 28

6-Çayırova Serhatspor 18 8 2 8 32 30 26

7-Yuvam İzmitspor 17 7 2 8 35 40 23

8-Çamlıtepespor 17 6 3 8 23 29 21

9-Gebze Beşköy GB 17 3 2 12 15 44 11

10-Kocaeli Yenişehirspor 18 3 1 14 19 47 10

11-Kocaeli Körfezspor 18 3 1 14 17 47 10

TOPLU SONUÇLAR 19.HAFTA

Çamlıtepespor (BAY)

Yuvam İzmitspor-Kocaeli Yenişehirspor: 3-2

Başiskele BLD-Arapçeşmespor: 2-0

Derince Birlikspor-Gebze Beşköy GB; 1-1

Kocaeli Körfez-Hisareynspor: 0-3

Kartepe Suadiyespor-Çayırova Serhatspor: 3-0 (Hükmen)

BU HAFTANIN MAÇLARI 20.HAFTA

Çayırova Serhatspor (BAY)

Çamlıtepespor-Kocaeli Körfez:

Hisareynspor-Derince Birlikspor

Gebze Beşköy GB-Başiskele BLD:

Arapçeşmespor-Yuvam İzmitspor:

Kocaeli Yenişehirspor-Kartepe Suadiyespor:

1.AMATÖR KÜME B GRUBU 19.HAFTA PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P

1-Diliskelesispor 17 14 1 2 45 19 43

2-Uzuntarla BLD 18 13 2 3 35 10 41

3-Bağçeşmespor 17 10 2 5 33 23 32

4-Çayırova Fatihspor 18 8 2 9 35 38 26

5-Taşköprü Birlikspor 17 6 4 7 29 27 22

6-Bahçecikspor 17 6 4 7 39 38 22

7-Gebze Tayfunspor 18 7 0 11 28 34 21

8-Üçtepespor 17 5 4 8 24 36 19

9-Bekirderespor 17 5 3 9 29 36 18

10-Çayırtepe Gençlik 17 5 2 10 19 42 17

11-Halıdere BLD 17 2 4 11 22 35 10

TOPLU SONUÇLAR 19:HAFTA

Bekirderespor: (BAY)

Taşköprü Birlikspor-Çayırova Fatihspor: 2-5

Üçtepespor-Halıdere BLD: 2-2

Bahçecikspor-Bağçeşmespor: 1-1

Uzuntarla BLD-Diliskelesispor: 1-1

Çayırtepe Gençlik-Gebze Tayfunspor; 0-6

BU HAFTANIN MAÇLARI 20.HAFTA

Gebze Tayfunspor (BAY)

Bekirderespor-Uzuntarla BLD:

Diliskelesispor-Bahçecikspor:

Bağçeşmespor-Üçtepespor:

Halıdere BLD-Taşköprü Birlikspor:

Çayırova Fatihspor-Çayırtepe Gençlik:

1.AMATÖR KÜME C GRUBU 18.HAFTA PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P

1-Derince Sedaş Tekspor 16 11 3 2 45 15 36

2-İzmit Kireçocaklarıspor 16 10 2 4 51 26 32

3-Karamürselspor 16 10 2 4 38 14 32

4-Kullarspor 17 9 3 5 57 25 30

5-Körfez Esenspor 16 9 3 4 27 20 30

6-Gölcük Asarköyspor 17 6 5 6 37 33 23

7-İzmit Yenimahalle 16 5 3 7 34 28 21

8-Gebze Kirazpınar 16 4 5 7 28 34 17

9-Çay Şekerpınar GB 17 4 1 12 15 51 13

10-Darıca Kale Bayramoğlu 16 4 1 11 16 67 13

11-Yenidoğan Serdarspor 17 1 2 14 18 57 5

TOPLU SONUÇLAR 18.HAFTA

Karamürselspor (BAY)

Körfez Esenspor-Yenidoğan Serdarspor: 3-1

Gebze Kirazpınar-Derince Sedaş Tekspor: 2-8

İzmit Kireçocaklarıspor-Çay Şekerpınar GB: 11-0

Kullarspor-Darıca Kale Bayramoğlu: 16-1

Gölcük Asarköyspor-İzmit Yenimahalle: 2-3

BU HAFTANIN MAÇLARI 19.HAFTA

Yenidoğan Serdarspor (BAY)

İzmit Yenimahalle-Kullarspor:

Darıca Kale Bayramoğlu-Gebze Kirazpınar:

Derince Sedaş Tekspor-İzmit Kireçocaklarıspor:

Çay Şekerpınar GB-Körfiz Esenspor:

Karamürselspor-Gölcük Asarköyspor: