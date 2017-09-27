“Dillerinin altlarındaki baklayı çıkarmayı biliriz”

KOÜ Yönetimini ve yetkili sendikayı eleştiren Eğitim Sen 1 No’lu Şube Sekreteri Feyzullah Divli, “Rektör, siyasilerin taleplerini karşılamaktan çağdaş yönetime vakit bulabiliyor mu" diye sordu

Eğitim Sen 1 No’lu Şube Sekreteri Feyzullah Divli sendika binasında düzenlenen basın açıklamasıyla Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Yönetimini ve yetkili sendikayı eleştirdi. Basın açıklamasında Divli’nin yanı sıra Şube Başkanı Yaşar Şanlı, Şube İl Yöneticisi Recep İmamoğlu, Murat Olgun, Üniversite Temsilcisi Mehmet Çeliköz katıldı. Divli açıklamasında, “15 Temmuz Kalkışması Milli Savunma, Adalet ve İçişleri bakanlıklarından sonra en çok üniversite ve milli eğitim kadrolarını etkilemiştir. Kocaeli Üniversitesi de bundan nasibini almıştır. Türk Eğitim Sen Kocaeli 1 No’lu Şubesi olarak ve üniversite temsilciliğimiz vasıtasıyla gerek PKK gerek FETÖ ile ilişikli, iltisaklı akademisyenlerin veya çalışanların açığa alınması veya ihraçlarıyla ilgili kamuoyu desteği sunmuştuk. Önceki Rektörlüklerin kötü mirası gibi algılanan bu süreçler ne yazık ki Kocaeli Üniversitesi’ndeki idari zaafları ortadan kaldıramamıştır” dedi.

YALAKALIK YOLUNU SÜRDÜRMÜŞTÜR

Divli, “3 yıllık döneminde yeni rektör ehliyet, liyakat ve devlete - millete sadakat yerine Eski Rektör devrinden kalma; yandaşlık, yalakalık ve siyasi sadakat yolunu sürdürmüştür. Kimin kiminle iş tuttuğunun ve kimin kimi gammazladığının borsa işlemleri gibi anlık değiştiği üniversitemizde eğitim adına koca bir yalan rüzgarı esmeye devam etmektedir. Eğitim Bir Sen 2 Nolu Şube Başkanının üniversitelerin çağdığı anlayışla yönetilmesi, üniversite özerkliğinin akademisyenleri köleleştirmesi, doçentlik sınavlarının işkence haline gelmesi ve personelin etnik, dini, siyasi veya başka nedenlerle önünün kesilmesi gibi tespitlerine katılmakla birlikte adı geçen sendikanın varlık sebebinin siyasi ve dini yandaşlık olduğunu kendisine hatırlatmakta fayda var” diye konuştu.

ADAMLAR HEM İKTİDAR HEM MUHALEFET

Paralelin biri bitiyor, bir başkası o bitenin yerini alıyor diyen Divli, “Sendikanın biri hem paralele oynuyor hem o sendikanın bizdeki şube başkanı “Yeni paralellerin yolunu açmamalıyız” diyor. Adamlar hem İktidar, hem muhalefet. Genel merkezlerinin kariyer ve liyakat sakızını çiğneyip de gözümüzün önünde siyasetin sopasıyla yandaşa makam, mansıp dağıtımında liyakatsizlik rekorlarının Guinness Kitabı’na çoktan girmesi gibi oldukça ironik. Sayın Rektör, dişe dokunur iddialarda bulunsa da EBS Başkanının sözlerini takmıyor; nasılsa birkaç koltukla ödeşiriz diye düşünüyor herhalde. Cumhurbaşkanı’yla sağlıkla sınırlı bir ilişki kurarak doğru, yanlış her yaptığını onunla örtmeye çalışan Rektörümüz ne yapıp edip 2’nci dönemini garantiye almaya çalışmada. Başka bir isim C. Başkanı seçilirse diye de yedekleme yapıyor” şeklinde konuştu.

KOÜ NASIL HEBA EDİLİYOR

Divli “Bu meyanda soruyoruz: Rektörün etrafında kendisine istihbaratçı süsü verip etkin olmaya çalışanlar var mı ve hangi işlere aracılık ediyorlar? Tüm kadro tahsisleri YÖK’te görevli Eski Rektörün önünden geçiyor mu? Üniversitedeki asıl yetki mevcut Rektörde mi yoksa Rektör Vekili’nde mi? Rektör, siyasilerin taleplerini karşılamaktan çağdaş yönetime vakit bulabiliyor mu? Misyon şark kurnazlığı, vizyon devlet yetkililerine yakın olma süsü vermek midir? Türk Eğitim Sen olarak söz söyleyenlerin sözlerinin altını doldurmasını bekliyoruz. Yoksa biz onların dillerinin altlarındaki baklayı çıkarmayı biliriz. Bakalım, FETÖ’yle mi mücadele ediliyor yoksa bazı FETÖ’cüler özellikle mi korunuyor? Bakalım, üniversiteden kimler sürekli tatlı işler alıyorlar? Hangi cemaat FETÖ’nün yerini almak için ekip kuruyor? Rektörlükle Genel Sekreterlik niye ayrı taraflara doğru koşuyorlar? KOÜ nasıl heba ediliyor” açıklamalarında bulundu. Selin BECER