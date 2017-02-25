Dilovalı minibüsçüler bir hayli dertli!

Dilovası’nda halk otobüsü esnaflığı yapan S.S. 195 Nolu Dilovası Otobüs ve Minibüsçüler Toplu Taşıma Kooperatifi, art arda gelen sorunlar nedeniyle bir hayli dertli.

Dilovalı minibüsçüler son zamanlarda yaşadıkları sorunları dile getirmek için geniş katılımlı bir toplantı düzenledi. S.S. 195 Nolu Dilovası Otobüs ve Minibüsçüler Toplu Taşıma Kooperatifi Başkanı Metin Akagündüz başkanlığında toplanan kooperatif yönetimi ve üyeleri yaşadıkları sorunları dile getirerek Büyükşehir’den sorunların çözümü için yardım istediler.

DÖVİZDEKİ ARTIŞ MALİYETLERİMİZİ ARTIRDI

Yaşadıkları sorunlar ile ilgili olarak basın açıklaması yapan Başkan Akagündüz, “İçinde bulunduğumuz sektör itibari ile giderlerimizin ana kalemini oluşturan akaryakıt, döviz kurundaki yükseliş sebebiyle maliyetlerimizi aşırı derecede artırmaktadır. Dolar’da ki artış maliyetlerimize %30 oranında ek maliyet eklemektedir. Minibüsçü esnafı olarak son yıllarda ciddi sorunlar yaşamaktayız. İki yıl gibi uzun bir süre zarfında Büyükşehir’in insiyatifi doğrultusunda herhangi bir zammın olmaması ve son olarak geçtiğimiz yıl Ağustos ayında toplu taşımada yaptığı %9’luk artışın yapılmasına karşılık döviz kurundaki artışla birlikte minibüsçü esnafını mağdur etmiştir. Minibüsçü esnafına Ağustos ayında yapılan zam öncesi akaryakıt fiyatı 3,51 iken günlük yakıt giderimiz 245 TL iken şimdi geldiğimiz noktada akaryakıt fiyatı 4,66 olup günlük akaryakıt giderimiz 325 TL olmuştur. Dolayısıyla günlük ortalama 80 TL fazla akaryakıt giderimiz esnafımıza yansımıştır. Tabi döviz kurundaki artış akaryakıtın dışında yedek parça, bakım, kasko, sigorta ve lastik gibi esnafımızın ihtiyaçlarında da ciddi oranda artış sağlanmasına neden olmuştur.

BİZİM VERGİLERİMİZLE ALINAN ARAÇLARLA BİZİM EKMEĞİMİZLE OYNANIYOR

Ayrıca Dilovası ilçe hatları bölgemizin en uzun mesafeli hatları olup, maliyetler açısından da en fazla maliyetleri olan hatlardır. Tüm bu yaşanan olumsuzluklara karşılık Büyükşehir Belediyesi’nin aldığı 240 otobüs ilçelere dağıtılmış, Dilovası’na ise 20 otobüs gönderilmiştir. Bu araçların 15 adeti direk olarak hatlarımızda çalışmakta, 5 adeti ise dolaylı olarak ilçemizde çalıştırılmaktadır. Bu araçların ilçelere dağıtımında nüfus oranlarını baz aldığımızda ilçemize gönderilen araç sayısının oldukça fazla olduğu görülmektedir. Bu araçların sefere başlaması ile sanki esnafımızla yarışır bir durum ortaya çıkmış olup hem halkımızın güvenliği hemde araçların çoğu zaman boş seferler yapmasına neden olmuştur. Bununla ilgili olarak Ulaşım Park yetkilileri ile yaptığımız tüm görüşmeler sonuçsuz kalmış ve esnafımız mağdur olmuştur. Anlayacağınız bizlerin vergileri ile alınan araçların bizlerin ekmeğine mal olmaktadır. Onlar doğalgazla ulaşım sağlarken bizler mazotla onlarla mücadele etmeye çalıştırılmaktayız.

ESNAFIMIZI YOK SAYIYORLAR

Tüm bunlar karşısında bazı araçlarımızın yakıttan tasarrufunu sağlamak adına Diliskelesi-Gebze hattının bazı araçlarının yol mesafesinin kısaltılması için Muallimköy üzerinden yaparak tasarruf sağlamak istediysek te UKOME’den herhangi bir sonuç alamadık. Üstüne üstlük geçtiğimiz günlerde ilçemize bağlı Demirciler, Köseler ve Tepecik mahalleleri güzergahı güzergahımız üzerinde bulunan Tavşanlı köyü üzerinden terminal bağlantılı yeni bir hat düzenlenmiş olup aslında bizlere verilmesi gereken bu hatlara 8 otobüs daha konmuş ve minibüsçü esnafı yok sayılmıştır.

ULAŞIM PARK VE UKOME ESNAFI MAĞDUR EDİYOR

Sorunlar bunlarla bitmiyor. Üst üste yaşanan olumsuzluklara karşın son olarak önceki güzergahı TEM otoyolu olan Gebze-İzmit hattındaki araçlarında UKOME tarafından alınan bir kararla E5 güzergahına alınması bizleri oldukça mağdur etmiştir. Minibüsçü esnafını her geçen gün daha çok mağdur eden Ulaşım Park ve UKOME’nin kararları biliyoruz ki sadece Dilovası esnafını mağdur etmiyor. Kocaeli genelinde çok ciddi sorunların yaşandığı her geçen gün ortaya çıkmaktadır. Büyükşehir Belediyesi’nin minibüsçü esnafını dinlemesini ve yardımcı olmasını istiyoruz.

YETKİLİLERDEN DESTEK BEKLİYORUZ

Kooperatifimiz bünyesinde 70 personel çalışmaktadır. Vergisini ödeyen esnafımız zor şartlar altında ekmek mücadelesini sürdürmektedir. Tüm bunlara karşın yerel yöneticilerimizin esnafımızın derdine derman olmasını “Esnafı yok eden değil, yaşatan” bir mantıkta hareket etmelerini beklemekteyiz.”dedi.