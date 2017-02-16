Dilovası Devlet Hastanesi'nde hazırlıklar tamam

Kocaeli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından 2016 yılı içerisinde yatırım planlama kapsamında çalışmaları başlatılan, Dilovası Devlet Hastanesi Doğumhane, Ameliyathane, Yoğun Bakım ve Diyaliz Merkezi çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Dilovası ilçesinde 25 yatak kapasitesi ile hizmet veren Dilovası Devlet Hastanesi çevre halka daha iyi hizmet sunmak ve kapasitesini artırmak amacıyla çalışmaları sona yaklaşılan diyaliz, ameliyathane, yoğun bakım ve doğum ünitesi açılışı yakın zaman içerisinde gerçekleştirilecek. Açılış öncesi son durumu değerlendirmek amacıyla Dilovası Devlet Hastanesi’ne ziyarette bulunan Op. Dr. Şenol Ergüney, çalışmaların titizlikle sona yaklaşıldığını Dilovası halkının hizmetin en iyisine layık olduğunu dile getirdi. Gerçekleştirilen ziyarete Tıbbi Hizmetler Başkanı Op. Dr. Onursal Varlıklı, İdari Hizmetler Başkanı M. Coşkun Güler, Dilovası Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ömer Naci Yılmaz ve hastane idarecileri katılım gösterdi.

Son Teknoloji Cihazlarla Vatandaşlarımızın Hizmetindeyiz

Dilovası Devlet Hastanesi ziyaretinde açılış öncesi açıklamalarda bulunan Ergüney; “Halkımız Diyaliz tedavisi ihtiyacına Gebze ve Darıca bölgesinde bulunan sağlık tesislerinden almaktaydılar. Dilovası ilçesinde yaşayan ve diyaliz tedavisine ihtiyacı olan hastaların mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla Kocaeli Dilovası Devlet Hastanesinde 5(beş) cihaz kapasiteli Diyaliz Ünitesi açılması planlanmıştır. İlgili mevzuata uygun olarak son teknoloji cihazların temin edilmesi ve gerekli fiziksel düzenlemelerin yapılmasının ardından ruhsat işlemleri için İl Sağlık Müdürlüğü’ ne başvurulmuş ve hizmet sunmaya hazır hale getirilmiştir. Diyaliz ünitesinde kadın ve erkek hastalar için ayrı ayrı olmak üzere hasta giyinme odaları, hastaların elbise ve değerli eşyalarını koyabilecekleri kilitli dolapları, hastalar için tuvalet ve banyo, hastalar için dinlenme alanlarının oluşturulduğu ünitede cihazlar son teknolojiye uygun olarak düzenlenmiştir. Ünitede diyaliz eğitimi almış uzman hekim, konsültan nefrolog, dahiliye uzmanı, diyaliz hemşireleri ve yardımcı personeller hizmet verecektir. Dilovası Devlet Hastanesi mevcut durumda ameliyathane olmadığından sunulan sağlık hizmetleri kısıtlamaya uğramaktaydı. Ameliyathanenin olmaması ilçede bulunan ve sağlık hizmeti alan hastaların mağdur olmasına neden oluyordu. Hastanenin daha aktif hale gelmesi ve sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması amacıyla 2 oda şeklinde hizmet vermesi planlanan son teknoloji cihazlar ile ameliyathane çalışmaları tamamlandı.

Genel Cerrahi ve Kadın Doğum Branşlarında Ameliyatlar Yapılabilecek

Yeni ameliyathanede genel cerrahi ve kadın doğum branşlarındaki ameliyatlar yapılabilecektir. Yine aynı şekilde Dilovası Devlet Hastanesi bünyesinde mevcutta doğum ünitesi bulunmaması ve halkın bu konudaki talepleri üzerine 2 odadan (SDL) oluşan doğum ünitesi planlanmış ve hazırlıkları tamamlanarak hizmet sunmaya hazır hale getirilmiştir.

4 Yataklı 1. Düzey Yoğun Bakım

Dilovası Devlet Hastanesi bünyesinde erişkin yoğun bakım ünitesi 1. Seviye 4 yataklı olarak belirlenmiş olup, yapılan çalışmalar neticesinde yoğun bakım ünitesi tescili yapılmak üzere hazır hale gelmiştir. Yoğun bakım 1. seviye 4 yataklı olarak Tescil Onayı alındığında başta Dilovası ilçesi ve ilimiz geneline hizmet verecektir. Dilovası Devlet Hastanesi’nde yeni açılacak yoğun bakım ünitesi ile bulunduğu ilçe ve il genelinde yoğun talebi karşılayarak il dışına yapılan sevkleri de azaltmayı amaçlamaktayız.

Anneler kendilerini ev ortamında hissedecek

Doğum yapacak anne adaylarını doğum korkusundan uzak, kendilerini ev ortamında gibi hissedecekleri içerisinde banyo, tuvalet, televizyon, buzdolabı, plates topu, tıbbi cihazlar ve son teknolojiyle üretilmiş yatakların bulunduğu tek kişilik odalarda doğum yapmasına olanak sağlayan fiziksel düzenlemeler yapılmıştır. Tamamen ücretsiz olan doğum ünitelerimizin amacı, normal doğumları teşvik etmek ve doğum sırasındaki istenmeyen durumları önlemek, anne adaylarının mutlu doğum hikayelerini yaşamalarına olanak sağlamaktır. Dilovası Devlet Hastanesi’nde önümüzdeki aylarda yapacağımız açılışların ardından vatandaşlarımız tüm bu imkanlardan yararlanacak”dedi. Serkan BORLAK