Dilovası yaraları sardı

Amatör Süper Futbol Ligi B Grubu’nda şampiyonluk mücadelesi veren, ancak ilk maçta Değirmenderspor’a son dakikada 2-1 yenilen Dilovası Belediyespor, sezonun ilk maçında beklenmediği mağlubiyet aldı

SON DAKİKADA YIKILDI…

Değirmenderspor karşısında istediği futbolu sahaya yansıtamayan Dilovası Belediyespor takımında moraller bozuktu. Hafta içi idmanlarda yaralar sarıldı. Zorlu deplasmanda, Değirmenderespor önünde gol pozisyonlarında zorlanan ekip, cılız ataklar geliştirdi. Zor anlar yaşayan Dilovası, maçın bitimine üç dakika kala beraberliği yakaladı ama uzatma dakikasında kalesinde gördüğü golle adeta yıkıldı.

MAÇ YARIN 17.00’DE…

Dilovası, yarın saat 17.00’de kendi sahasında, Kartepe Suadiyespor’u konuk edecek. Hafta başından itibaren Suadiyespor maçı hazırlıklarını sürdüren takım, kendi evinde seyircisinin desteğiyle ilk galibiyetini almak ve kendini affettirmek istiyor. Teknik sorumlu Ufuk Öğütveren, “Artık Değirmenderespor maçı geride kaldı. Kartepe Suadiyespor maçı bizim açımızdan çok önemli. Bu maçı kazanıp, ilk galibiyetimizi almak istiyoruz” dedi. Ahmet AKAY