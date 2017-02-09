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Dilovası'na doğalgaz müjdesi!

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Dilovası'na doğalgaz müjdesi!
Dilovası Belediyesi ve PALGAZ işbirliği ile yapılan çalışmalar neticesinde Diliskelesi’nde iki sokak daha doğalgaza kavuştu.

Dilovası Belediyesi ve PALGAZ’ın uyum içerisinde çalışması sonrası Dilovası’nda her geçen gün yaygınlaşan doğalgaz ağına yenileri eklendi. Dil iskelesi mahallesi 711 ve 712 nolu sokaklarda yapılan çalışmalar ile doğalgaz hattına kavuştu. Yapılan çalışmalar ile ilgili açıklamalarda bulunan Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, “İki kurumun sağlıklı bir şekilde tam bir uyum içerisinde çalışmasının meyvesini her geçen gün artan doğalgaz kullanımı ile alıyoruz. Daha temiz ve sağlıklı çevre için doğalgazın ilçemizde kullanımını artırmak için başlattığımız çalışmalar da PALGAZ yetkililerinin duyarlılığı ile güzel sonuçlar ortaya çıkmaktadır. PALGAZ yetkililerine duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

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