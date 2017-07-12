Dilovası’nda 15 Temmuz anma etkinlikleri başladı

Dilovası’nda “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” anma etkinlikleri başladı

Törenler kapsamında bugün şehit mezarları ziyaret edildi. Programa Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, AKP Dilovası İlçe Başkanı Osman Akbulut, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, siyasi parti ve STK temsilcileri, muhtarlar, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

KARANFİL BIRAKTILAR

Dilovası Asri Mezarlık Şehitliği'ndeki törende, Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından şehitler için dua edildi. Kaymakam Alkan ve Başkan Toltar ile diğer protokol üyeleri, şehit yakınları ile birlikte mezarlara karanfil bıraktılar.