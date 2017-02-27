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Dilovası'nda 5 araç birbirine girdi... 8 yaralı!

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Dilovası'nda 5 araç birbirine girdi... 8 yaralı!
Dilovası'nda bariyerlere çarpan TIR'ın sürücüsünün bacağı koparken, oluşan konvoyda bir aracın aniden fren yapmasıyla 5 araç birbirine çarptı. Kazada yaralanan 8 kişi tedavi altına alındı.

TEM yolu Dilovası- Ankara yönünde Osmangazi Köprüsü girişinde Macaristan'dan toz kömür getiren Gyorfi İmre yönetiminde 2L049 plakalı TIR, bariyerlere çarptı. Bariyerleri parçalayan TIR'ın çekicisi yan yattı. TIR sürücüsü Gyorfi İmre hasar gören araçta sıkışırken, sol bacağı koptu. Kazayı gören sürücüler polisi ve 112 Acil'i arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri sürücüyü araçtan çıkardı. Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gyorfi İmre tedavi altına alındı.

 

ZİNCİRLEME KAZA

TEM yolu Muallimköy mevkiinde meydana gelen zincirleme kazada ise 1'i bebek 7 kişi yaralandı. Bariyerlere çarpan bir araç nedeniyle trafik sıkışınca, Metin Dülger yönetimindeki 37 EA 294 plakalı hafif ticari araç ani fren yaptı. Arkadan gelen Rıfat Özalp yönetimindeki 34 RFT 29 plakalı otomobil, Yaşar Gündoğar yönetimindeki 43 EU 029 plakalı otomobil, Yalçın Akdoğan yönetimindeki 33 DRZ 86 plakalı kamyonet ve Hasan Yılmaz yönetimindeki 34 TL 1536 plakalı yolcu otobüsü kazaya karıştı. Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada, Yalçın Apaydın, Münire Apaydın, Meral Toptamış, 7 aylık bebek Elanur Toptamış, Sultan Gündoğar, otobüs şoförü Hasan Yılmaz ve ismi öğrenilemeyen otobüsteki bir kişi yaralandı. Gebze ve Derince'de bulunan hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

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