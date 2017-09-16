Dilovası’nda doğum günü coşkusu!

Dilovası Belediyespor Kulüp Başkanı Recep Laçve futbolculardan Emrah Karakaya ile Sefa Örgüç’eönceki akşam doğum günü sürprizi yapıldı.

SAK AİLESİ İŞ BAŞINDA

Süper Amatör Lig B Grubu’nda sezonun ilk maçını bugün Değirmenderespor ile yapacak olan DilovasıBelediyespor’dason antrenman öncesi son derece güzel görüntüler yaşandı. Kulüp Başkanı Recep Laçve futbolculardan Emrah Karakaya ile Sefa Örgüçiçin kulüp yönetimi ve takım arkadaşları doğum günü sürprizi yaptı. Başkanvekili Adnan Sak ve eşi Güler Hanım’ın ikramları ile futbolcular hem baklava hem de pasta yediler.

MORAL VERDİLER

Yapılan jestten ötürü hayli memnun olan Başkan Recep Laç, futbolcular Sefa ve Emrah, Adnan – Güler Sak ve tüm takıma teşekkür etti. Başkan Recep Laç ve Başkanvekili Adnan Sak yaptıkları açıklamalarda futbolculara olan güvenini bir kez daha dile getirerekDeğirmenderespordeplasmanından galibiyet dönmek için var güçleri ile mücadele edileceğini ifade etti.