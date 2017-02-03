Dilovası'nda TIR devrildi!

Dilovası D-100 Karayolu Batı Kavşağı mevkiinde devrilen TIR, trafiğin aksamasına sebep oldu.

Dilovası ilçesinde TIR'ın devrilmesi sonucu trafikte aksama meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mehmet Ali Erdem yönetimindeki 34 GZ 7810 plakalı TIR, D-100 Karayolu Batı Kavşağı mevkiisinde henüz belirlenemeyen nedenle devrildi. Kazada yaralanan olmazken bölgede trafik kontrollü olarak sağlandı. TIR'ın çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasıyla yolda trafik normale döndü.