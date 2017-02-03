Dilovası ilçesinde TIR'ın devrilmesi sonucu trafikte aksama meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mehmet Ali Erdem yönetimindeki 34 GZ 7810 plakalı TIR, D-100 Karayolu Batı Kavşağı mevkiisinde henüz belirlenemeyen nedenle devrildi. Kazada yaralanan olmazken bölgede trafik kontrollü olarak sağlandı. TIR'ın çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasıyla yolda trafik normale döndü.
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Dilovası'nda TIR devrildi!
Dilovası D-100 Karayolu Batı Kavşağı mevkiinde devrilen TIR, trafiğin aksamasına sebep oldu.
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