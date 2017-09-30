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Dilovası’ndan Turkuaz’a teşekkürler!

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Dilovası’ndan Turkuaz’a teşekkürler!
Turkuaz Polyester, Dilovası Belediyespor’a 18 Bin TL destekte bulundu

SAMİMİ SOHBET

Dilovası Belediyespor Başkan Yardımcısı Enver Yıldırım, sanayici dostlarından Dilovası Belediyespor’a maddi destek toplamaya devam ediyor.  Kulüp Başkanı Recep Laç, Başkan Yardımcısı Enver Yıldırım ve yönetim kurulu, Turkuaz Polyester Yönetim Kurulu Başkanı Eralp Erdem’i ziyaret etti. Oldukça samimi ortamda geçen ziyarette Turkuaz Polyester yönetim kurulu Başkanı Eralp Erdem, Dilovası Belediyespor kulübüne 18 bin lira destekte bulunarak, Dilovalıları adeta mest etti.

 

YÖNETİM’DEN ERDEM’E PLAKET

Başkan Recep Laç, Başkan Yardımcısı Enver Yıldırım ve kulüp yönetimi,  desteklerinden ötürü Turkuaz Polyester yönetim kurulu Başkanı Eralp Erdem’e plaket ve atkı takdim etti. Erdem, Dilovası Belediyespor’un, başarısının ilçe için büyük önem taşıdığına dikkat çekerek,  Turkuaz Polyester olarak, kulübe bugün olduğu gibi bundan sonrada her türlü destek olacaklarının sözünü verdi. 

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