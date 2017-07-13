Büyükler “ÖĞÜT VER”di… Ova, “UFUK”unu genişletti: Dilovası’ndan yarınlara imza!

Süper Lig’de zirveyi hedefleyen ve önce BAL ardından 3.Lig’i hedefleyen Dilovası Belediyespor, son iki sezonun ilimizdeki rekortmen antrenörü Ufuk Öğütveren ile anlaştı. Uzun vadeli düşünülüyor, sporda topyekun bir kalkınma hedefleniyor

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ FARKI…

Osmangazi Köprüsü’nün açılmasıyla beraber ülkenin gündeminde de ilk sıralara yükselen Dilovası’nın temsilcilerinden Dilovası Belediyespor, yeni sezon için ne-rekortmen teknik adam Ufuk Öğütveren ile anlaşma sağladı. Bir anda ekonomik açıdan da gelişen ve Büyükşehir Belediyesi’nin önem verdiği ilçelerden biri haline gelen yörenin temsilcisi Dilovası Belediyespor’da, Başkan Recep Laç, Başkan Yardımcısı Rizeli emekli kaptan Adnan Sak, Futbol Şube Sorumlusu Bekir Klavye, Altyapı sorumlusu Servet Ataş, Eski Başkan yardımcısı ve muhasip Ahmet Ekici, törenden sonra görüşlerini açıkladı.

BAŞKAN LAÇ: UZUN VADELİ DÜŞÜNÜYORUZ

Başkan Recep Laç “Ufuk hocamızı yakından takip ediyorduk. Adaylarımızdan biriydi ve biz ortak kararla kendisini göreve getirdik. Her iki tarafa da hayırlı olsun. Biz uzun vadeli düşünüyoruz” dedi.

BAŞKAN YARD. ADNAN SAK: TÜRK FUTBOLU’NUN BREZİLYA’SIYIZ

Rizeli gemi kaptanı olan, Darıca kökenli, 7 yıldır Dilovası’nda yaşayan Başkan Yardımcısı Adnan Sak ise “Hocamızı iyi tanıyoruz. Ben göreve gelmesini çok istiyordum ve istediğim oldu. Herkese hayırlı olsun. Dilovası çok özel bir yer. Ufuk hocamız da çok özel bir insan. Başarılı olacağız” dedi.

FUT. ŞUB. SOR. BEKİR KLAVYE: İDEALİST BİR İNSAN

Futbol Şube Sorumlusu Bekir Klavye de açıklamasında “Uzun bir maratona çıkıyoruz ve geceli gündüzlü çalışacağız. Ufuk hoca da çalışkan ve idealist bir insan. İki yılda yaptıkları ortada. İyi araştırdık ve uzun vadeli düşünüp karar verdik” dedi.

ESKİ BŞK. YARD. AHMET EKİCİ: YENİDEN YUVADAYIM

Yeniden yönetime giren tecrübeli isimlerden Ahmet Ekici ise “Ufuk hocamı yakından tanıyor ve takip ediyorduk. Ben de bu sene yönetime yeniden girdim. Beraber güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum. Hocamın disiplinine biz de destek vereceğiz” dedi.

ALTYAPI SOR. SERVET ATAŞ: DESTEK OLACAĞIZ

Yönetimde Altyapı Sorumlusu olarak görev yapan ve kulübün bu sezon alt yapı şampiyonluklarında önemli görevler üstlenen Servet Ataş ise “Hocamız benim de yakından tanıdığım bir isim. Hep A takımda hem de alt yapıda iş birliği yapacağız ve şampiyonluklarımızı artıracağız. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.