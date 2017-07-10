Dimes, yüzde 100 meyve suyu ile büyüyor

Türkiye’nin ilk yerli sermayeli meyve suyu ve önde gelen içecek markası DİMES, 2016 yılında 30 milyon lira düzeyinde gerçekleşen ihracatını, 2017 yılında 40 milyon lira düzeyine çekmeyi hedefliyor

DİMES’in ihracat gerçekleştirdiği yüze yakın ülke arasında İngiltere, Almanya ve Hong Kong başı çekiyor. DİMES Grup CEO’su Ozan Diren, konu hakkındaki açıklamasında “Yeni ürünlerimizle kazandığımız ticari başarıyı, tarım sektörüne ve ülkemize sağladığımız katma değerle ölçüyoruz. Türkiye'de yerli portakallardan yüzde 100 ve sıkma meyve suyu üreten ilk firmayız” dedi