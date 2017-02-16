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"Din Öğretimi Portalı" yayın hayatına başladı

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"Din Öğretimi Portalı" yayın hayatına başladı
Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen akademik, bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel, sanatsal, sportif yarışma ve etkinlikler için “Din Öğretimi Portalı” oluşturuldu.

Din Öğretimi Portalı’nda yer alan sosyal-kültürel eğitim etkinlikleriyle öğrencilerin; milli, manevi, ahlaki, insani değerleri benimseyen, okuyan, düşünen, yorumlayan, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkan bireyler olarak yetişmeleri amaçlanıyor. Bilimsel, akademik, mesleki, edebi, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif gelişimlerine çok yönlü katkıda bulunmayı da amaçlayan etkinliklerle öğrencilerin; yabancı dil becerilerini geliştirmeleri, onları insanlığa karşı sorumluluk duyan, yapıcı, üretken ve verimli kişiler olarak yetiştirmeleri hedefleniyor. Sitede; “40 Şair 40 Şiir Etkinlikleri”, “Dost Kitaplar Dost Öğrenciler: Okuyan 7’ler” Kitap Okuma Etkinliği, “Mesleki Yarışmalar”, “Arapça Bilgi ve Etkinlik Yarışmaları”, “40 Hadis Etkinlikleri”, Münazara Etkinlikleri, “Genç Sesler” Musiki Etkinliği, “Genç Fikirler” Öğrenci Paneli gibi faaliyetler, öğretmen, öğrenci ve diğer eğitim paydaşlarının kullanımına sunuluyor. Siteye, dinogretimi.meb.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor. 

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