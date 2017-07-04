Din ve spor ve eğitimi bir arada!

Akademi lise yaz okulu başlıyor.Spor dairesi ilginç bir müfredat uyguluyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak hizmet veren Akademi Lise’de Yaz Okulu dönemi başlıyor.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak hizmet veren Akademi Lise’de Yaz Okulu dönemi başlıyor. Spor eğitimi de var, dini eğitim de.Gençler, Okula Hazırlık ve Sosyal Eğitim Programı adı altında gerçekleştirilecek olan Akademi Lise Yaz Okulu’nda birbirinden farklı etkinliklere katılacak. Yaz Okulu İzmit, Karamürsel ve Gebze Akademi Liselerinde gerçekleştirilecek. Akademi Lise Yaz Okulu, 18 Ağustos Cuma gününe kadar devam edecek. Akademi Lise Yaz Okulu’ndan, 9-10-11 ve 12.sınıf öğrencileri yararlanacak. Yaz dönemi kayıtları ise başladı. Kayıtlar Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesi olan www.kocaeli.bel.tr adresi üzerinden yapılacak.

FİTNESS DA VAR FUTBOL DA…

Yaz Okulu’nda gençler için spor faaliyetlerinden, sanat atölyesine, üniversite ve kültür gezilerinden, müzik eğitimine ve seminerlere kadar birçok önemli etkinlik gerçekleştirilecek. Bunun yanı sıra veliler için de veli programları yapılacak. Spor Faaliyetleri kapsamında; futbol ve okçuluk branşlarında turnuvalar, doğa yürüyüşleri, fitness ve bisiklet turları düzenlenecek. Ayrıca yüzme ve okçuluk branşında faaliyetler yapılacak. Sanat Atölyesi, gençlere hat, tezhip ve ebru gibi Türk Süsleme Sanatlarını tanıtacak. Yine bu dönemde üniversite kapısına gelen gençler için üniversite tanıtım gezileri düzenlenecek. Ayrıca şehir içi ve dışına çeşitli kültür gezileri gerçekleştirilecek. Ney ve gitar ise müzik eğitimlerinin içinde yer alacak.