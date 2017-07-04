  • BIST 100.985
  • Altın 140,106
  • Dolar 3,5608
  • Euro 4,0400
  • Kocaeli : 19 °C
  • İstanbul : 24 °C
  • Sakarya : 19 °C

Din ve spor ve eğitimi bir arada!

»
Din ve spor ve eğitimi bir arada!
Akademi lise yaz okulu başlıyor.Spor dairesi ilginç bir müfredat uyguluyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak hizmet veren Akademi Lise’de Yaz Okulu dönemi başlıyor.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak hizmet veren Akademi Lise’de Yaz Okulu dönemi başlıyor. Spor eğitimi de var, dini eğitim de.Gençler, Okula Hazırlık ve Sosyal Eğitim Programı adı altında gerçekleştirilecek olan Akademi Lise Yaz Okulu’nda birbirinden farklı etkinliklere katılacak. Yaz Okulu İzmit, Karamürsel ve Gebze Akademi Liselerinde gerçekleştirilecek. Akademi Lise Yaz Okulu, 18 Ağustos Cuma gününe kadar devam edecek. Akademi Lise Yaz Okulu’ndan, 9-10-11 ve 12.sınıf öğrencileri yararlanacak. Yaz dönemi kayıtları ise başladı. Kayıtlar Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesi olan www.kocaeli.bel.tr adresi üzerinden yapılacak.

 

FİTNESS DA VAR FUTBOL DA…

Yaz Okulu’nda gençler için spor faaliyetlerinden, sanat atölyesine, üniversite ve kültür gezilerinden, müzik eğitimine ve seminerlere kadar birçok önemli etkinlik gerçekleştirilecek. Bunun yanı sıra veliler için de veli programları yapılacak. Spor Faaliyetleri kapsamında; futbol ve okçuluk branşlarında turnuvalar, doğa yürüyüşleri, fitness ve bisiklet turları düzenlenecek. Ayrıca yüzme ve okçuluk branşında faaliyetler yapılacak. Sanat Atölyesi, gençlere hat, tezhip ve ebru gibi Türk Süsleme Sanatlarını tanıtacak. Yine bu dönemde üniversite kapısına gelen gençler için üniversite tanıtım gezileri düzenlenecek. Ayrıca şehir içi ve dışına çeşitli kültür gezileri gerçekleştirilecek. Ney ve gitar ise müzik eğitimlerinin içinde yer alacak.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kıldıran Doğantepe’nin kulüp müdürü oldu04 Temmuz 2017 Salı 17:00
  • Sarıgül’den başpehlivana ‘DADAŞ’ desteği!04 Temmuz 2017 Salı 17:00
  • Mutlu da Van’a gitti04 Temmuz 2017 Salı 17:00
  • Esnaflar’da mutlu sona doğru!04 Temmuz 2017 Salı 17:00
  • Yaz ateşinde ‘BUZZZZ’ gibi serinlik04 Temmuz 2017 Salı 17:00
  • Dağ bahane tanıtım şahane!04 Temmuz 2017 Salı 17:00
  • Derince Spor Tesisleri’ne tribün yapılıyor04 Temmuz 2017 Salı 17:00
  • Derince ay sonunda başlıyor04 Temmuz 2017 Salı 17:00
  • ‘YENİ’ şehir yeni yıldızlar04 Temmuz 2017 Salı 17:00
  • Çubuklu Bala Özkul’a emanet04 Temmuz 2017 Salı 17:00
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim