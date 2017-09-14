DİNLENME TESİSLERİ!..

Mustafa Küpçü

Bilindiği gibi, yaz aylarında Ege ve Akdeniz kıyılarına yönelik yoğun bir trafik oluşur. Yol uzun ve yorucudur. Özellikle de araç sürücüleri için.

Özel araçla seyahat ediyorsanız pek sorun yoktur; bildiğiniz ya da dilediğiniz yerde konaklar, dinlenir ve karnınızı doyurabilirsiniz. Hizmetten, yediğiniz yemekten, ödediğiniz bedelden ve özellikle de tuvaletlerden memnun kalmadıysanız, bir daha o yere uğramazsınız.

Ama bir otobüs firmasıyla seyahat ediyorsanız, firmanın anlaştığı dinlenme tesisine tutsaksınız!

Bu tesislerde en büyük kazanç yemekten değil, “def-i hacetten” yani tuvaletlerdendir!

Tuvalet ücreti 1 TL ile 1.5 TL. arasında değişir.

Ya tuvaletler?

Mecbur kalmasanız girmezsiniz!

Yaz aylarında her gün yüzlerce otobüs bu tesislere on binlerce insan taşır! Son Milas-İzmit seyahatimde üşenmedim saydım; üç ayrı firmadan 27 otobüs park etmişti. Üstelik, gidenin yerine yeni bir otobüs geliyordu, saymaktan vazgeçtim.

Hemen her firmanın sabah, öğlen, akşamüstü ve gece yarısı seferleri var.

Kabaca hesapladım; benim de katkı verdiğim o gece yaklaşık 2 bin kişi o dinlenme tesisinin tuvaletini kullanmış, bedelini de ödemiştir. Yani, bir gece yarısının tuvalet geliri yaklaşık 2.000.-TL. Günde dört kere böyle toplu molalar olsa, bir günlük tuvalet geliri 8-10 bin TL. arası. Ayda 250-300 bin TL.

Kim kazanıyor bu kadar parayı?

Lokanta-kafeterya ve hediyelik eşya satışı da var.

Yemekler hangi yağlarla yapılıyor? Mutfak hijyeni uygun mu?

Servis tepsisi ıslak, çatal kaşıklar temizlik açısından güven vermiyor, üstelik fiyatlar uçuk!

Bu tesisler belediyeler ve maliye görevlileri tarafından denetleniyor mu?

Siz hiç, bu tür denetimler sonucu ceza alan, kapatılan tesisi gördünüz mü?

Bu konuda biz yolculara da görev düşüyor; seyahat ettiğimiz firmaların Halkla İlişkiler görevlilerini, hatta şirket yöneticilerini sorgulamalı ve uyarmalıyız.

Ben bu yazımı, tüm otobüs firmalarına ithaf ediyorum;

“Tuvaleti bakımsız, kirli olan tesisleri uyarın, anlamıyorlarsa terk edin. Yoksa biz yolcular sizleri terk edeceğiz!”

Her şey bir yana, tuvalet temizliği-hijyeni çok önemli değil mi?

Hiç akla gelmeyen bir mikropla tanışabilir insan.

Uzun yolda kendi aracımla yol alıyorsam, tuvalet ihtiyacımı iki ayrı akaryakıt istasyonunda gideriyorum. Bu firmalar, tuvaletlere yönelik bir şikayet ve bir ihmal varsa, bayisini affetmiyor! Denetim yapıyor.

Ama bunların dışındaki tesislerde tuvaletler tam bir rezalet!

Bu bir “kültür” meselesi.

Bu kültüre sahip olmayan tesis işletmecileri, bu rezaleti içine sindirebilen yolcular ve bu kültüre sahip olmayan siyasal iktidarlar olduğu sürece bu insani ve yaşamsal sorunu çözemeyeceğiz!