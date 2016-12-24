Diş hekimi Kırsaçlıoğlu:Halkımız artık dişlerini daha çok sıkıyor

Diş hekimi Güzin Kırsaçlıoğlu, günümüz yaşamında yaşanan stres, kaygı, endişe ve öfke gibi etkenlerin kişilerin dişlerini daha çok sıkmasına ve hatta gıcırdatmasına neden olduğunu söyledi.

Korku, endişe, kaygı ve öfkenin dişler üzerinde etkisi

Küçük ya da büyük farketmeksizin kişilerin günlük yaşamlarında yaşadığı gerginliklerin “Bruksizm” adı verilen diş sıkma ve gıcırdatma sorununa yol açtığını söyleyen Kırsaçlıoğlu şunları kaydetti: “Günümüz şartlarında dünyanın ve ülkemizin geldiği noktada duygular günlük hayatın ayrılmaz bir parçası. Bu sorunlar küçük ya da büyük tüm bireylerin yaşamını olumsuz etkiliyor. "Dişlere ne zarar verir?" şeklinde bir soru sorsak çoğumuzun aklına cevap olarak ; “çikolata, şeker, kola vb.” gelmekte. Dişlerimiz için bu olumsuz faktörlere karşı elbette dişlerimizi doğru ve düzenli olarak fırçalamalı ve bu gıdalardan uzak durmalıyız. Ancak burada başka bir önemli nokta daha var. Korku, endişe, kaygı ve öfkenin yoğun yaşandığı günümüz dünyasında dişlere ciddi zararlar veren bir unsur daha gelişti : 'Bruksizm' yani diş sıkma ve diş gıcırdatma sorunu.” Diş hekimi Güzin Kırsaçlıoğlu, insanların yemek yemek dahil dişlerini birbirleriyle tam anlamıyla günde sadece 15 dakika temas ettirdiği kaydetti. Ortalama uyku zamanının günde 7-8 saat olduğu düşünüldüğünde bu süreçte yaşanan kaygı, öfke ve stresin dişlere yönelebildiğini belirten Dt. Kırsaçlıoğlu, “Bilinçaltımızın en yüksek seviyede devreye girdiği zaman 7-8 saatlik uyku zamanı dilimidir. Bu esnada dişleri sıktığımızı ve gıcırdattığımızı düşünün. Üstelik stres katsayısının yükseldiği, öfke ve stresin en üst seviyeye ulaştığı süreçte yani 7-8 saat boyunca ya da uykunun bir kısmında dişlerinizi gıcırdattığınızı düşünün. Ek olarak bir de şunu düşünelim : Dişlerin yemek yerken pirinç tanesi ezmek için 75 kilogram kuvvetle birbirine sürttüğündeki basınç, diş sıkma ve diş gıcırdatma sırasında 400 kilogram kuvvete çıktığı zaman ne olur ? Tabii dişler çatlar, kırılır, aşınır.”

Diş sıkma ve gıcırdatma büyük tahribata neden oluyor

Diş hekimi Güzin Kırsaçlıoğlu, bu durumun dişlerde bir çikolatanın ya da kolanın yaptığından çok daha fazla bir yıkıma sebep olduğunu söyledi. Özellikle diş yapısının bozuk olduğu bireylerde dişlerin hiçbir çürük olmamasına rağmen "soğuk-sıcak" yiyeceklerin temaslarında inanılmaz hassaslaştığını bildiren Güzin Kırsaçlıoğlu, “Biz bu durumu çatlak diş sendromu olarak adlandırıyoruz” dedi. Dr. Kırsaçlıoğlu, bu durumda dişlerin özellikle ekmek gibi yumuşak besinler yerken bile hassaslaştığına dikkat çekerek, bu tip dişlerin tedavilerinin ise oldukça karmaşık olduğunu ifade etti. Diş Hekimi Güzin Kırsaçlıoğlu, “Bu nedenle nasıl çikolata, şeker, kola dişe zarar veriyor ve bu zararın önlenmesi için diş fırçalama öneriliyorsa; dişlerin gıcırdatma ve sıkılmasına neden olan "korku, öfke, endişe ve kaygı" duygularından uzak durmak mümkün olmadığından diş koyucularını kullanmak gerekiyor. Gece yatarken dişleri saran şeffaf diş koruyucuları, diş hekiminiz tarafından size özel olarak hazırlanır. Gece boyunca diş sıkmaya karşı dişleri koruyan bu koruyucuların yanı sıra "dental botox" da, dişleri sıkmaya neden olan kasların gevşemesini sağlar. Bazen diş gıcırdatan bireylerde hem "botox uygulaması" hem de "gece koruyucusu" yapılması gerekebilir” diye konuştu.

Dişlerinizi gıcırdattığınızı nasıl anlarsınız

ADA ve EAED üyesi Dt. Kırsaçlıoğlu, bireylerin sabah kalktığında yüz bölgesinde ağrı veya ağırlığın yanısıra boyun ve ense bölgesinde ağrılar hissetmesinin, varsa dolgularda, dişlerde veya kaplamalarda anlamsız kırıklar oluşmasının önemli belirtiler olduğunu açıkladı. Dişlerde zaten mevcut aşınmalar olması, limon gibi asitli yiyecekler veya içeceklerin dişleri çok kamaştırması ve dişlerin çiğneyici yüzeylerinin düzleşmesi durumunun diş gıcırdatmasının diğer belirtileri arasında olduğunu anlatan Dt. Güzin Kırsaçlıoğlu, “Diş tedavisi konusunda farkındalık oluşturmamız gerekiyor. Diş gıcırdatmasında hasar bazen başlangıç düzeyinde olurken, bazen de ilerlemiş safhada olduğu için daha kapsamlı tedaviler gerektirebilir. Siz en iyisi fazla geç kalmadan yeni yıla girerken bir diş hekimine giderek, diş gıcırdatmasına dolaylı olarak da korku, endişe, kaygı gibi duygulara karşı koruyucu önleminizi alın”dedi.