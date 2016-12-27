Dişlerinize iyi baktığınıza emin misiniz?

Sağlıklı dişlere sahip olmak herkesin isteğidir, ancak diş sağlığımızı korumak adına bilmeden yaptığımız onlarca hata var.

Diş ve diş etlerini koruduğumuzu düşünerek yaptığımız yanlışların çoğu zaman telafisi zor sonuçlara yol açabiliyor. Doğru fırçalama tekniği ve diş ipi kullanımı konusunda sıkça hataların yapıldığını belirten Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, diş fırçalama ve diş ipi kullanımı hakkında doğru bildiğimiz yanlışlarımızı anlatıyor.

Doğru diş fırçalama nasıl olmalıdır?

Dişler fırçalanırken, diş ve diş etlerine paralel hizada dairesel hareketler uygulanmalıdır. Diş fırçalaması esnasında, dişlere veya diş etlerine çok hafif ya da çok kuvvetli baskı yapmaktan kaçınılmalıdır. Dairesel hareketler sonrasında, diş etinden dişe ve ağız boşluğuna doğru fırçalama devam etmelidir. Sağ, sol ve alt çene dişleri ayrı ayrı özenle fırçalanmalıdır. Diş fırçalama işlemi, dil fırçalamayla devam etmelidir. Dilin arka sırtından başlanarak, öne doğru fırçalama işlemi yapılmalıdır. Dil fırçalama için özel olarak hazırlanmış ve genellikle diş fırçalarının üst, arka kısmında yer alan dil temizleyici başlıklar bu amaçla kullanılabilir.

Diş fırçası seçimi nasıl yapılmalıdır ve doğru diş fırçasının önemi nedir?

Diş temizliğinde, diş fırçalarının niteliği ve dişlere olan uygunluğu büyük önem taşır. Diş fırçasının sapı rahat kullanıma imkan veren ve esnek boyunlu yapıda olmalıdır. En sağlıklı diş fırçası, kişinin dişlerini fırçalarken en rahat ettiği diş fırçasıdır. Diş fırçası, çok sert ya da aşırı yumuşak olmamalıdır. Fırça alırken, diş ve ağız yapısına en uygun olanı seçmek için diş hekimine danışmak doğru olacaktır. Diş fırçalama işlemini konforlu bir hale getirmek isteyenler için manuel fırçaların yanı sıra, pilli diş fırçaları da vardır. Bu fırçalar, titreşimli ve döner başlıklarıyla etkili bir şekilde diş yüzeyinin temizlenmesine yardımcı olur. Manuel ya da pilli diş fırçası kullanımı kişisel bir tercihtir.

Diş ipi ne sıklıkla ve nasıl kullanılmalıdır?

Diş ipi mümkünse günlük yaşamda, diş temizliğinin önemli bir parçası olarak görülmelidir. Çünkü düzenli diş ipi kullanımı, diş fırçalarının ulaşmakta yetersiz kaldığı diş aralarına ulaşarak, gıda artıklarını temizlemektedir. Gıda artıklarının bu yolla düzenli olarak temizlenmesi, diş çürüklerinin oluşumunu önemli ölçüde engellemektedir.

DİŞ BAKIMINDA DOĞRU ZANNETTİĞİMİZ YANLIŞLAR:

-Diş fırçası sert olursa dişleri daha iyi temizler

Dişleri iyi fırçalamak; fırçanın sertliğiyle değil, fırçalama tekniğiyle ilgilidir. Genellikle orta sertlikte diş fırçaların kullanılması uygundur. Çok sert fırçalar, dişleri aşındırabilir.

-Diş fırçalarken, bastırarak fırçalarsak dişler temizlenir

-Bastırarak fırçalamak; dişleri temizlemek yerine, fırça çürüğü dediğimiz aşınmalara neden olur. Dişlerin mine tabakası aşındığı için, alttaki sarı tabaka ortaya çıkar ve dişler daha sarı gözükür. Ayrıca sert fırçalamak, dişlerde hassasiyete ve diş eti çekilmesine neden olur.

-Fazla diş macunu kullanımı dişi çizer

Dişlerin mine tabakasının çizilmesi; macunun fazla kullanılmasıyla ilgili değil, kullanılan macunun granüllerinin büyük olmasıyla ilgilidir. O yüzden, granülleri büyük olan macunların uzun süreli kullanımından kaçınılmalıdır. Fırçanın üzerine konulan macunun miktarı ise, mercimek tanesi büyüklüğünde olmalıdır.

-Dişler fırçalanmaya başlamadan önce diş fırçası ıslatılarak kullanılmalı

Diş fırçası, fırçalamaya başlamadan önce ıslatılmamalıdır. Çünkü fırça kılları ıslatılınca, sertliğini kaybeder. Macunun köpürmesi için yeterli sıvı ağızda mevcuttur.

-Dişleri kahvaltı yapmadan önce fırçalamak

-Dişler günde en az iki kez, kahvaltı ettikten sonra ve yatmadan önce fırçalanmalıdır. Dişler fırçalandıktan sonra, dilin üst yüzeyi de yumuşakça temizlenmelidir.

-Diş fırçalarken diş etin kanıyorsa, dişlerin temizlenir

-Diş fırçalarken görülen kanamalar, diş eti iltihabının belirtilerinden biridir.

Vakit geçirmeden bir diş hekimine başvurmak gerekir.

Diş etlerinin, kanamadan dolayı fırçalanmaması sonucu, mevcut iltihabi durum şiddetlenecektir. Hastalar kanama olan bölgeyi daha iyi fırçalamalı ve diş hekimine tedavi için başvurmalı.