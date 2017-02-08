Diyanet-Sen sınav kitapçığı dağıttı

Mart ve Nisan ayında yapılması beklenen sınavlar öncesinde Diyanet-Sen tarafından 1800 üyesine ücretsiz sınav kitapçıkların dağıtılması başlandı.

Mart ve Nisan ayında yapılması beklenen sınavlar öncesinde Diyanet-Sen Şube Başkanı Selami Tarcan yaptığı açıklamada 1800 sendika üyesine ücretsiz sınav kitapçıklarının dağıtılmaya başlandığını açıkladı. Tarcan “Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde 120 bine varan çalışanıyla Türkiye genelinde 82 bine ulaşmış üyesiyle, kamu çalışanları içerisinde en çok sendikalaşan ve teşkilatlanan bir kurum olmanın mutluluğunu hep beraber yaşamış oluyoruz. Bir avuç insanla yola çıkılan, manevi odalarda kurulan ve Türkiye’yi kuşatan erdemliler hareketinin her ferdine Diyanet-Sen sevdasına katılan tüm gönül ve dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

GİRECEKLERİ SINAVLAR

Sözlerine devam eden Tarcan “Genel merkezimiz tarafından ikincisi bastırılan, bu yılda tüm üyelere dağıtılan MBSTS dağıtım startını buradan vermiş oluyoruz. 12 ilçede ki 1800 üyemize ücretsiz olarak kitaplar ulaştırılacaktır. Dağıtılan bu kitaplar ile mart ve nisan ayında yapılması beklenen sınava sağlıklı bir şekilde hazırlanacaklardır. Üyelerimizin alacakları puanlarla hac, umre, yurt dışı ve nakil sınavlarında girme hakkı kazanacaklardır. Diyanet-Sen olarak üyelerimizin sosyal-ekonomik haklarının yanında kendilerinin yetişmesini sağlamaktır” açıklamasında bulundu. Serkan BORLAK