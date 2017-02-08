  • BIST 87.570
  • Altın 149,087
  • Dolar 3,7465
  • Euro 3,9881
  • Kocaeli : 11 °C
  • İstanbul : 8 °C
  • Sakarya : 10 °C

Diyanet-Sen sınav kitapçığı dağıttı

»
Diyanet-Sen sınav kitapçığı dağıttı
Mart ve Nisan ayında yapılması beklenen sınavlar öncesinde Diyanet-Sen tarafından 1800 üyesine ücretsiz sınav kitapçıkların dağıtılması başlandı.

Mart ve Nisan ayında yapılması beklenen sınavlar öncesinde Diyanet-Sen Şube Başkanı Selami Tarcan yaptığı açıklamada 1800 sendika üyesine ücretsiz sınav kitapçıklarının dağıtılmaya başlandığını açıkladı. Tarcan “Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde 120 bine varan çalışanıyla Türkiye genelinde 82 bine ulaşmış üyesiyle, kamu çalışanları içerisinde en çok sendikalaşan ve teşkilatlanan bir kurum olmanın mutluluğunu hep beraber yaşamış oluyoruz. Bir avuç insanla yola çıkılan, manevi odalarda kurulan ve Türkiye’yi kuşatan erdemliler hareketinin her ferdine Diyanet-Sen sevdasına katılan tüm gönül ve dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

 

GİRECEKLERİ SINAVLAR

Sözlerine devam eden Tarcan “Genel merkezimiz tarafından ikincisi bastırılan, bu yılda tüm üyelere dağıtılan MBSTS dağıtım startını buradan vermiş oluyoruz. 12 ilçede ki 1800 üyemize ücretsiz olarak kitaplar ulaştırılacaktır. Dağıtılan bu kitaplar ile mart ve nisan ayında yapılması beklenen sınava sağlıklı bir şekilde hazırlanacaklardır. Üyelerimizin alacakları puanlarla hac, umre, yurt dışı ve nakil sınavlarında girme hakkı kazanacaklardır. Diyanet-Sen olarak üyelerimizin sosyal-ekonomik haklarının yanında kendilerinin yetişmesini sağlamaktır” açıklamasında bulundu. Serkan BORLAK

Etiketler:
Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Emlak Danışmanlığı eğitim kursunda mezuniyet08 Şubat 2017 Çarşamba 11:12
  • Kent yararına yapılan her çalışmada Doğan’ın yanındayız08 Şubat 2017 Çarşamba 11:10
  • Diyanet-Sen sınav kitapçığı dağıttı08 Şubat 2017 Çarşamba 11:10
  • Uzuner: Gölcük için el ele vereceğiz08 Şubat 2017 Çarşamba 11:08
  • Referandumda en çok ‘evet’ Kandıra’dan çıkacak08 Şubat 2017 Çarşamba 11:05
  • İlyas Şeker sorunları dinledi08 Şubat 2017 Çarşamba 11:03
  • Kocaeli'de 61 bin adet var!08 Şubat 2017 Çarşamba 10:56
  • D-100'e bir köprü daha...08 Şubat 2017 Çarşamba 10:51
  • Ahmed-i Hani Parkı hızla yükseliyor08 Şubat 2017 Çarşamba 10:48
  • Toltar’dan Bakan Bozdağ’a ziyaret08 Şubat 2017 Çarşamba 10:46
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim