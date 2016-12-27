Doğa Anadolu Lisesi’nde Kariyer Günleri düzenlendi

Doğa Anadolu Lisesi’nde önceki gün “Kariyer Günleri” isimli etkinlik düzenlendi. 15 farklı meslekten uzmanlar öğrencilere meslekleri hakkında bilgiler verdi

Lise öğrencilerinin gelecek ve kariyer planlamaları yapmalarına destek olmak amacıyla önceki gün İzmit Yahya Kaptan Doğa Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen Doğa Kariyer Günleri, öğrencilerin yoğun katılımı ile gerçekleştirildi. Doğa Okulları, öğrencilerin kariyer planlarını yaparken yollarına ışık tutacak büyük bir organizasyona imza attı. 9-10-11 ve 12.sınıf öğrencilerinin katılımlarıyla ve Yahya Kaptan Mahallesi’ndeki diğer Anadolu Liseleri’nin katılımıyla, 18 üniversite ve 15 farklı meslek gurubundan uzman kişilerle gerçekleştirilen “Kariyer Günleri” büyük bir ilgi gördü.

KARİYER HEDEFLERİ

15 farklı meslekten uzmanlar öğrencilere meslekleri hakkında bilgiler verdi, öğrencilerin sorularına cevap verildi. Daha sonra 18 farklı üniversitenin stantlarında öğrenciler seçtikleri ve merak ettikleri bölümler hakkında üniversite temsilciliklerinden bilgi aldılar. Kariyer hedeflerinin belirlenmesi, üniversite seçiminin öneminin vurgulanmasını amaç edinen organizasyon gelecek yıllarda da geliştirilerek devam edecek.