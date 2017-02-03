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Doğacak olan cüce su aygırı ultrasonda görüntülendi

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Doğacak olan cüce su aygırı ultrasonda görüntülendi
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan Hayvanat Bahçesinde Türkiye'nin ilk ve tek cüce su aygırlarının dişi üyesi doğuma hazırlanıyor. Doğuma hazırlanan cüce su aygırının ultrason görüntüleri ortaya çıktı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan Faruk Yalçın Hayvanlar Alemi ve Botanik Parkındaki Türkiye'nin ilk ve tek cüce su aygırlarının dişi üyesi doğuma hazırlanıyor. Doğuma hazırlanan anne su aygırının yavrusunun ilk görüntüleri çekilen ultrason ile ortaya çıktı. 3 bin 600'ü aşkın nüfusa sahip 286 tür hayvan ile Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçelerinden biri olma özelliğine sahip olan Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'ndeki cüce su aygırları, yeni yavrularını dünyaya getirmek için gün sayıyor. Yakın bir zamanda doğum yapacak olan cüce su aygırı ile ilgili bilgiler veren Hayvanat Bahçesi Eğitim ve Pazarlama Müdürü Gökmen Aydın, "Ülkemizin ilk ve tek cüce su aygırlarının barınağındayız. Burada bir tane erkek iki tane dişi su aygırımız var. Nesilleri tükenme tehlikesi altında olan bu canlılardan bir tanesi hamile. Eylül ayının başından itibaren hamile olduğunu gözlemledik. Yakın zamanda doğumu gerçekleştireceğini düşünüyoruz" dedi. Cüce su aygırı neslinin çoğalmasının Türkiye ve hayvanat bahçesi için büyük bir başarı olacağını belirten Aydın, "Bu canlıların sayısı her geçen gün azalıyor. Neredeyse erkek nüfusu tükenme tehlikesi altında. O nedenle burada dünyaya gelecek yavru çok değerli olacak. Bizim içinde çok özel olacak. Büyük bir heyecanla bekliyoruz" şeklinde konuştu. Hayvanat bahçesi yetkilileri parkın yeni maskotunu sabırsızlıkla beklemeye başladı.

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