Doğacan Bayrak’a yardım eli uzanıyor… Ya diğerleri!

Son iki yılın Türkiye Şampiyon yüzücüsü Doğacan Bayrak’a yardım eli uzanıyor. Gençlik ve Spor İl müdürü Muzaffer Çintimar girişimler yapıyor. Ama ya diğerleri. Kent yetiştiriyor İstanbul kapıyor

BİZ YETİŞTİRİYORUZ, BAŞKALARI KAPIYOR

Kentimizin son yıllarda yetiştirdiği en önemli sporculardan olan Doğacan Bayrak, İtalya’da gitmeye hazırlanırken, bu sporu devam ettirmesi için destek bekliyor. Kulübün Başkanı ve antrenörü Yücel Kılıç “Çok başarılı bir sporcu. Biz yetiştiriyoruz ama çocuklarımız başka illere gidiyor. Artık gitmesin. Bir şeyler yapılsın. Biz elimizden geleni yapıyoruz ama gücümüzün sınırları belli. Kentimizde sporcu yetişiyor ama kalmıyor. Başka illere gidiyor. Çünkü, koskoca sanayi kentinde maalesef sponsor yok” dedi.