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Doğacan diye bir çocuk!..

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Hakan Yağcıoğlu

Kentimizin takım sporlarından çok, bireysel sporlardaki dünya çapında başarıları dikkat çekiyor…

Son yılların tartışmasız en başarılı sporcularından biri olan Doğacan Bayrak, İstanbul’da yine gönülleri fethetti ve adını İtalya’ya yazdırdı. Pekala ya sponsorlar? Ortada yoklar…

Kentin meyhane köşelerinde şuna buna para toplayan kentin ileri gelen sanayici ve iş adamları, nedense ferdi sporlara yatırım yapıp da bir nebze olsun vicdan rahatlığını kendilerine çok görüyorlar…

İşte başarılı çocuklarımızdan biri daha…

Doğacan Bayrak…

Olimpik Çınarlı Yüzme Kulübü sporcusu…

Bu kulübün ne kadar zor şartlarda yol aldığını yakından bilen biriyim…

Çok zor şartlar altında Yücel Kılıç hoca şampiyonlar yetiştiriyor…

Doğacan da bunlardan biri ama sonuncusu olmayacak…

Üretim devam edecek…

Doğacan, İstanbul’da yine madalyaları toplayıp kente dönerken, yine mimli takımın değşkmez adamı olduğunu gösterdi. İtalya’da yapılacak olan şampiyona için vizeyi aldı…

Şimdi sıra cennet vizesi almak isteyen iş adamları ve sanayicilere kaldı…

Sizin için çok çok cuzi sayılabilecek bir rakamla, hem de vergiden düşerek bu şampiyonumuza sahip çıkabilirsiniz…

Sonra da o size madalyayı kapıp getirir ve verdiğinizi on kat fazlası bir reklam çalışması yapmış olursunuz…

Şimdi sizi bekliyoruz…

Meraklıları beni arayıp bilgi alabilir…

Doğacan gibi sporcuların artması için el birliğiyle çalışma yapmalıyız…

Takım sporlarına milyonlar akıtılan günümüzde, ferdi sporcularımız kesinlikle unutulmamalıdır…

Herkes üzerine düşeni yapıp cennet vizesi alabilir…

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