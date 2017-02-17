Doğaçlama tiyatro zamanı

Toplam 5 sahnede 10 ekibin sahne alacağı Doğaçlama Haftası etkinlikleri 1 hafta boyunca her gün saat 20:00’da tiyatro severlerin ilgisine sunulacak. Etkinlikte yer alacak tiyatro ekipleri Alalade Oyuncular, Alternaif Tiyatro, Anka Tiyatro, Koütik Doğaçlama, Meddah Kumpanya, Oyun İstasyonu, Paraşüt, Perdesiz Performans, Pulpimpro ve Türbülans Tiyatro olacak.
Etkinlik takvimi ise şu şekilde:
27 Şubat Pazartesi – At Kafe
28 Şubat Salı – Meddah Akademi
1 Mart Çarşamba – Türbülans Tiyatro
2 Mart Perşembe – Perdesiz Performans
3 Mart Cuma – Meddah Akademi
4 Mart Cumartesi – Türbülans Tiyatro
5 Mart Pazar – Alternaif Tiyatro