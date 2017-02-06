BOTAŞ tarafından özel doğal gaz santrallerine gönderilen bir talimatla 25 Ocak 2017 Çarşamba günü saat 08:00 itibarı ile özel doğal gaz santrallerinde %50 oranında elektrik üretim kısıtlamasına gidilmişti. BOTAŞ tarafından özel doğal gaz santrallere uygulanan gaz kısıtları yarın sona erecek.
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Doğal gaz kısıtları yarın kaldırılacak!
Doğal gaz kısıtları yarın kaldırılacak!
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