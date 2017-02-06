Doğal gaz kısıtları yarın kaldırılacak!

BOTAŞ tarafından özel doğal gaz santrallerine gönderilen bir talimatla 25 Ocak 2017 Çarşamba günü saat 08:00 itibarı ile özel doğal gaz santrallerinde %50 oranında elektrik üretim kısıtlamasına gidilmişti. BOTAŞ tarafından özel doğal gaz santrallere uygulanan gaz kısıtları yarın sona erecek.