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Doğal ürünler Kandıra köylü pazarında

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Doğal ürünler Kandıra köylü pazarında
İlçede her hafta kurulan köylü pazarı ile ilgili konuşan Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken, “Doğal ürünler arayan vatandaşlarımızı Kandıra’mıza bekliyoruz” dedi

Turizm ve tarım özellikleriyle öne çıkan Kandıra’da her çarşamba günü köylü pazarı kuruluyor. Yaz mevsimin gelişiyle nüfusu bir hayli artan ilçe, doğal ürünlerden yapılan köy peynirleri, manda yoğurdu ve diğer süt ürünleri malzemelerinin yanı sıra Kandıra’nın bereketli topraklarında yetiştirilen karpuz, kavun, meyve ve sebzelerle göz dolduruyor.

 

“KANDIRA’MIZA BEKLİYORUZ”

Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken, “Doğal ürünler arayan vatandaşlarımızı Kandıra’mıza bekliyoruz. Kandıra ve çevre mahallerimizde yetiştirilen sebze, meyve ve süt ürünlerini almalarını özellikle tavsiye ediyorum. Bu şekilde çiftçimizin üretimine katkı sağlamış oluruz” dedi. 

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