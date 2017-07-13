  • BIST 104.407
  • Altın 139,947
  • Dolar 3,5748
  • Euro 4,0762
  • Kocaeli : 32 °C
  • İstanbul : 31 °C
  • Sakarya : 32 °C

Doğalgazlı otobüs cayır cayır yanıyor!

»
Doğalgazlı otobüs cayır cayır yanıyor!
Malta Mahallesi'nde doğalgazlı halk otobüsü cayı cayır yanıyor!

İzmit Malta Mahallesi Dünya Bankası Kalıcı Konutları 9. Ada mevkiinde Önder Üzülmez idaresindeki 41 BR 203 plakalı doğalgazlı halk otobüsü cayır cayır yanmaya başladı. Doğalgaz tanklarının patladığı bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahele ederek söndürmeyi başardı. Yangında ölen veya yaralanan kimsenin olmayışı yüreklere su serpti. Soğutma çalışmaları devam ederken otobüs kullanılamaz hale geldi. Nuri AKÇAHARMAN

whatsapp-image-2017-07-13-at-17.04.jpg

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gölcük'te iki araç çarpıştı: 2 yaralı13 Temmuz 2017 Perşembe 14:06
  • Beşiktaş Stadyumu patlamasının organizatörü yakalandı13 Temmuz 2017 Perşembe 11:40
  • Ormanda kenevir ekmek için ağaçları kesmişler12 Temmuz 2017 Çarşamba 23:15
  • 12 yaşındaki çocuğu vurdu!12 Temmuz 2017 Çarşamba 15:19
  • Taksiciyi katleden şahsın cezası belli oldu!12 Temmuz 2017 Çarşamba 13:47
  • Kocaeli'nin tanınan ismi kaza atlattı12 Temmuz 2017 Çarşamba 13:42
  • Feci kaza ailenin babasını aldı12 Temmuz 2017 Çarşamba 12:45
  • Belediye binasında yangın çıktı!12 Temmuz 2017 Çarşamba 11:06
  • Hamile kadın ve bebeğini katledenler suçlarını böyle itiraf etmiş!12 Temmuz 2017 Çarşamba 09:43
  • Motosiklet sürücüsü son yolculuğuna uğurlandı11 Temmuz 2017 Salı 14:48
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim